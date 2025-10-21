Luisa Alcalde llama a la unidad de Morena en su visita a Victoria

La dirigente nacional exhortó a evitar divisiones ante las próximas elecciones del 2027

CIUDAD VICTORIA, Tam.- La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, hizo un llamado a evitar divisiones ante las próximas elecciones del 2027, pidiendo a quienes aspiren a trabajar con la gente, “a ras de tierra”.

“Hay que trabajar abajo todos los días, se quiera o no se quiera ganar una encuesta, se quiera o no se quiera disputar una responsabilidad”, explicando que esto, incluso es una obligación, tanto como cumplir la Ley Electoral.

Anotó que cumplir con la ley Electoral es distinto a no hacer algo, , “todos estamos obligados a todos los días, estar trabajando con la gente, entonces, si trabajar con la gente se considera un adelanto, pues no, nosotros no consideramos que sea un adelanto, hay que trabajar abajo, todas y todos, independientemente de si aspiran o no a una responsabilidad”, reiteró.

Recordó que la elección de los candidatos, al menos en el partido, se llevará a cabo a través de la encuesta, revelando que el trabajo a ras de tierra, “es el mejor método para ganar una encuesta”.

En ese sentido negó que exista división en el partido, pues aseguró, “en Morena se vale levantar la mano”, destacando que es necesario respetar las reglas y evitar divisiones,

“quien crea que el proyecto es él o ella y no el movimiento, ahí están el PAN o el PRI”.

Sobre el tema del huachicol fiscal, Alcalde Luján aseguró que en Morena no hay cumplicidades, “si alguien comete un delito, una falta, un alto de corrupción, tiene que abrirse una investigación y después los jueces tiene que resolver”.

Dijo que gobiernos anteriores, levantaban el teléfono y ordenaban “echar tierra” a algunos asuntos para que no salieran a la luz pública, “hablaban a la Fiscalía, todo era impunidad, una tapadera, pura corrupción”.

Sobre la ruptura con el Partido Verde Ecologista, pPidió esperar los tiempos electorales para definir si habrá alianza, “en su momento propondré que nos juntemos”, señaló.

La presidenta de Morena aprovechó para arremeter contra el ex Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, “es un cínico, corrupto, un símbolo de lo que significa el Prian; personajes como él nos ayudan a identificar, con mucha claridad, lo que representan: el saqueo, el cinismo, la corrupción”, dijo.

Sobre la creación de los comités seccionales que en el caso de Tamaulipas, serán dos mil 107, destacó que gracias a la campaña de afiliación, ya se cuenta con más de 235 mil afiliados.

Por Perla Reséndez