Maki y Makito saludan con sombrero ajeno…

VIDA DIARIA/ ROSA ELENA GONZÁLEZ

Como cínicos, farsantes, desvergonzados, poco humanistas, que aprovechan las tragedias para lucrar políticamente, que saludan con sombrero ajeno, entre otras linduras, es como habitantes de Reynosa Tamaulipas califican al alcalde de ese municipio, a CARLOS, Makito, PEÑA y a su madre, la Senadora MAKI ORTIZ DOMINGUEZ.

Y no es para menos, la ciudadanía está muy molesta, indignada pues MAKITO y MAKI se adjudican toda la ayuda humanitaria que los ciudadanos donaron para los damnificados del Estado de Veracruz.

Sin el menor pudor la senadora y su hijo, el alcalde, dieron el banderazo de salida a un camión con víveres y otros artículos para los afectados por la tragedia en algunos municipios del vecino Estado, como si el gobierno municipal y la legisladora fueran los hubieran otorgado, bueno, hasta les colocaron a los contenedores letreros con el nombre de MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, claro, en verde limón.

MAKI y MAKITO saludaron con sombrero ajeno, aparte de adjudicarse la ayuda para los afectados por las lluvias en Veracruz, hicieron gran escándalo que hasta calles cerraron y llamaron prensa para que se diera a conocer que el gobierno municipal de Reynosa mandaba apoyo, cuando en realidad lo que enviaron fue lo recaudado en los centros de acopio, lo que la ciudadanía de buen corazón llevo para quienes lo necesitan.

Aseguran que lo único que puso el municipio fue el transporte para que llevara la ayuda, pero los víveres y otros artículos no fueron propiamente otorgados por el munícipe y menos por su madre, pero eso sí, ellos dos estaban bien puestos con banderín en mano para dar la salida al camión con la aportación de la ciudadanía.

La acción de MAKITO y su madre, de presumir y saludar con sombrero ajeno, decir que enviaron ayuda cuando lo real es que fue la ciudadanía quien verdaderamente la entrego, lleno de coraje a la población, las redes sociales se saturaron de críticas para los PEÑA ORTIZ, les reclaman su poca empatía y escaso humanismo, que son tan miserables que aprovechan la tragedia para lucrar políticamente.

De perdido MAKI en el senado hubiera hecho una colecta con sus compañeros, o ella misma donado, aunque sea uno o dos meses de su salario, eso sería suficiente quizá para llenar otro camión con víveres, pero no, prefieren presumir lo que no es suyo.

Desde el Senado MAKI igual hubiera hecho un llamado a la gobernadora de Veracruz para que atendiera en tiempo y forma a los damnificados, aparte de la ayuda que se esté enviando de otras entidades, y exigirle a ROCIO NAHALE que active nuevamente el seguro de desastres para ese Estado, ese si sería una buena acción de la Senadora.

Igual su hijo MAKITO, aparte del transporte y hacer todo el escandalo para mandar un camión con ayuda que otorgó a la ciudadanía a través de los centros de acopio, debió verse generoso y coherente, enviar otro camión con la aportación del gobierno municipal y de él mismo.

Destacan oriundos de Reynosa que muchos ciudadanos y asociaciones de ese municipio, sin hacer tanto aspaviento, viajaron de manera directa a zonas siniestradas de Veracruz para entregar ayuda humanitaria y participar en las acciones de rescate, eso sí es ser solidario, humanista, no andar presumiendo con sombrero ajeno.

En fin, la situación es que una vez más los PEÑA ORTIZ, MAKI y su hijo MAKITO, muestran su miseria humana, quieren lucrar políticamente con el dolor de los damnificados de Veracruz, envían un camión con víveres y más artículos proporcionados por la ciudadanía, pero los presumen como si fueran del gobierno municipal o a cuenta de ellos mismos, como dice el dicho, saludan con sombrero ajeno. “Reynosa y la Senadora MAKI ORTIZ les abrazan” dicen los letreros que van en cada contenedor de ayuda, pero en ninguna parte dice “El pueblo de Reynosa les manda ayuda” o algo parecido, para que se viera que son donativos de los ciudadanos.

Por. Rosa Elena González