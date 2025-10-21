Mantiene COMAPA SUR acciones permanentes para atender afectaciones en la red sanitaria

COMAPA Sur mantiene de manera permanente sus trabajos de mantenimiento y rehabilitación en distintos puntos de Tampico y Ciudad Madero

TAMPICO, TAM.- Continuando con el compromiso de atender los daños ocasionados por el deterioro natural de la red, aunado a los efectos de las recientes lluvias, COMAPA Sur mantiene de manera permanente sus trabajos de mantenimiento y rehabilitación en distintos puntos de Tampico y Ciudad Madero.

En este contexto, personal del organismo realiza labores de rehabilitación de un colector de 18 pulgadas, ubicado en la esquina de las calles Zacatecas e Hidalgo, en la colonia Unidad Nacional, donde el desgaste de los materiales provocó un socavón que afectó la infraestructura sanitaria.

El área técnica de COMAPA Sur lleva a cabo una evaluación del daño estructural para determinar la extensión del tramo que será sustituido por un ducto de materiales de alta resistencia, con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema sanitario y prevenir futuras afectaciones.

Estas acciones, que se desarrollan de manera coordinada con el Ayuntamiento de Ciudad Madero y con el respaldo del Gobierno del Estado, contribuyen directamente a mejorar las condiciones de salud pública y la seguridad de las familias que habitan en el sector, reafirmando el compromiso de brindar servicios eficientes y confiables a la ciudadanía.

POR MARIO PRIETO