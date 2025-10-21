Más de mil estudiantes y docentes participan en el Tercer Congreso Internacional de Derecho en la UAT Campus Sur

Hacía más de 20 años que no se realizaban congresos organizados por la FaDyCS

TAMPICO, TAM.- Más de mil estudiantes y docentes participan en el Tercer Congreso Internacional de Derecho “Innovación Jurídica y Tecnológica”, informó Elda Ruth de los Reyes Villarreal, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FaDyCS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Sur.

Recordó que durante más de dos décadas no se realizaban congresos en esa facultad, por lo que la actual administración decidió retomar estos espacios académicos que permiten a los estudiantes aprender de especialistas nacionales e internacionales en el ámbito jurídico.

“Este es el tercer congreso desde que llegamos; estamos en el tercer año después de más de 20 años que no se hacían congresos. Nosotros nos aventamos a hacerlo porque hay equipo, hay gente, porque podemos y porque lo más importante es que los jóvenes aprovechen estas oportunidades, y nosotros también como maestros y funcionarios nos actualicemos”, expresó De los Reyes Villarreal.

La directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT indicó que egresados ocupan hoy cargos destacados en el ámbito jurídico, tanto en el sector público como en despachos privados, y que varios de ellos han contribuido al mejoramiento de las instalaciones de la institución.

“De los mejores abogados del estado son egresados de nuestra facultad. Muchos no se han olvidado de esta escuela pública; fueron producto del esfuerzo y hoy regresan a apoyarnos. Estamos en la remodelación del bufete jurídico gratuito gracias al impulso de un egresado”

El Tercer Congreso Internacional de Derecho contempla 80 ponencias, 40 talleres, cuatro mesas de trabajo, seis conferencias magistrales y un conversatorio, con la participación de ponentes nacionales e internacionales.

Por Cynthia Gallardo

La Razón