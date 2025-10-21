21 octubre, 2025

21 octubre, 2025

Melissa se convertirá en tormenta tropical en las próximas horas; se prevé que sea huracán

MÉXICO.- El Centro Nacional de Huracanes (CNH) señala que una zona de baja presión evolucionó en sus vientos y fuerza como la tormenta tropical Melissa en el Océano Atlántico, específicamente en la zona del Caribe, en donde afectará a 4 países. El organismo emitirá avisos sobre el meteoro, a partir de las 11:00 horas.

«Se espera la formación de una tormenta tropical hoy sobre el centro del Mar Caribe. Las personas interesadas en Puerto Rico, La Española, Jamaica y Cuba deben monitorear el progreso de este sistema, ya que existe un riesgo. Fuertes lluvias e inundaciones, vientos fuertes y oleaje fuerte a finales de esta semana», señaló previamente el CNH de Estados Unidos.

