Melissa se convertirá en tormenta tropical en las próximas horas; se prevé que sea huracán

12:57 pm

MÉXICO.- El Centro Nacional de Huracanes (CNH) señala que una zona de baja presión evolucionó en sus vientos y fuerza como la tormenta tropical Melissa en el Océano Atlántico, específicamente en la zona del Caribe, en donde afectará a 4 países. El organismo emitirá avisos sobre el meteoro, a partir de las 11:00 horas. «Se espera la formación de una tormenta tropical hoy sobre el centro del Mar Caribe. Las personas interesadas en Puerto Rico, La Española, Jamaica y Cuba deben monitorear el progreso de este sistema, ya que existe un riesgo. Fuertes lluvias e inundaciones, vientos fuertes y oleaje fuerte a finales de esta semana», señaló previamente el CNH de Estados Unidos. Melissa se convertirá en tormenta tropical en las próximas horas Según ese organismo, las zonas que se encuentran en alerta máxima son Puerto Rico

Hispaniola

Jamaica

Cuba La tormenta tropical se encuentra lejos de costas mexicanas, pero ha provocado la entrada de humedad en la Península de Yucatán, en donde se prevén lluvias y oleaje más fuerte. Melissa se ubica a 1, 875 kilómetros al este-sureste de las playas de Quintana Roo. Ante esta previsión, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigila la trayectoria de la próxima tormenta tropical Melissa. Algunos meteorológos como Jeff Berardelli consideran que una vez que Melissa se forme como tormenta tropical, tiene potencial para llegar a ser huracán, aunque el pronóstico es reservado. Sigue la formación de Melissa EN VIVO