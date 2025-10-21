Peatón pierde la vida al ser arrollado por un taxi

El chofer detuvo su marcha unos 100 metros adelante y según refirió, él mismo llamó a las autoridades, arribando paramédicos de Cruz Roja

TAMPICO, TAM.- La tragedia se hizo presente la noche de este martes en la ciudad de Tampico, al morir un peatón tras ser atropellado por veloz taxi frente a terrenos del Aeropuerto Internacional «General Francisco Javier Mina».

De acuerdo al reporte proporcionado por personal de tránsito, la víctima tenía entre 40 y 50 años de edad y hasta el momento no ha sido identificada, misma que pereció de manera prácticamente instantánea al llevarse fuerte golpe en la cabeza.

El peatón fue atropellado por un automóvil Chevrolet Beat color blanco con franja amarilla habilitado como taxi libre, cuyo conductor según señaló circulaba hacia el norte cuando se le atravesó la persona y nada pudo hacer por evitar el impacto.

El taxista detuvo su marcha unos 100 metros adelante y según refirió, él mismo llamó a las autoridades, arribando paramédicos de Cruz Roja que por desgracia ya nada pudieron hacer por el peatón, en tanto la zona quedó acordonada para turnar los hechos a la Fiscalía General de Justicia y que esta autoridad integre la carpeta de investigación correspondiente.

POR OTILIO NÚÑEZ