Prevén lluvias por ‘Melissa’ en estos estados del miércoles 22 al viernes 24 de octubre

Para estos días, Melissa todavía será considerada como tormenta tropical, sin embargo, las lluvias que originará esos días, serán considerable

Será el sábado cuando Melissa se convierta en huracán, de acuerdo al pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, sin embargo, previo a esos días, se registrarán fuertes lluvias en nuestro país, así como chubascos, lluvias aisladas y también vientos de 30 a 45 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora.

Un canal de baja presión se extenderá sobre el oriente y sureste de la República Mexicana, en interacción con una vaguada en altura, que se extenderá sobre la península de Yucatán y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, próxima a las costas del Pacífico sur mexicano, además de divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca y Veracruz.

Toma en cuenta que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿En dónde lloverá este miércoles 22 de octubre?

Una nueva onda tropical, la número 39, se desplazará sobre Guatemala y gradualmente al sur de Chiapas, reforzando la probabilidad de lluvias en el sureste mexicano. Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, se desplazarán sobre el noroeste del país, en donde ocasionarán descenso de temperaturas y fuertes rachas de vientos de 45 a 60 kilómetros por hora, así como lluvias y chubascos en Sonora y Chihuahua.

Los estados en donde habrán fuertes lluvias con puntuales muy fuertes son Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que los chubascos con lluvias puntuales fuertes, se desarrollarán en:

Puebla

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Los intervalos de chubascos caerán en:

San Luis Potosí (región Huasteca)

Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (región Huasteca)

Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento)

Chihuahua

Tamaulipas

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

¿En dónde lloverá este jueves 23 de octubre?

Otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de divergencia, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del norte, occidente y centro de México. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, ocasionará una baja probabilidad de lluvias en dicha región, además de la Mesa Central y el noroeste del país.

Ante ello, las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes caerán en Veracruz y Oaxaca, mientras que los chubascos con lluvias puntuales fuertes, caerán en estados como:

Puebla

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Quintana Roo

En tanto, los intervalos de chubascos se registrarán en entidades como:

Chihuahua

Tamaulipas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Guerrero

Yucatán

Campeche

¿En dónde lloverá este viernes 24 de octubre?

La onda tropical número 39 se desplazará al sur de las costas del Pacífico sur y Central Mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en el sureste, sur y occidente del territorio nacional.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se desplazará hacia el golfo de México, condición que incrementará la probabilidad de lluvias en estados del noreste, occidente y centro del país.

Los chubascos con lluvias puntuales fuertes caerán en estados como:

Puebla (regiones Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (regiones Papaloapan, Olmeca, Las Montañas y Capital)

Chiapas

Tabasco

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO