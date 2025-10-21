Prevén trasvase mínimo de El Cuchillo a la Marte R. Gómez

Se prevé que, de concretarse el envío, la cantidad a transferir sea menor a 5 Mm³, volumen considerado dentro del esquema de intercambio de agua entre los dos importantes embalses

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El próximo trasvase de agua desde la presa El Cuchillo, en Nuevo León, hacia la Marte R. Gómez, en Tamaulipas, sería mínimo o incluso podría no realizarse, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social del Estado.

La dependencia estatal informó que el embalse de Camargo, que abastece principalmente al Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan, registra actualmente poco más del 88 por ciento de su capacidad, equivalente a 695 millones de metros cúbicos (Mm³).

Esta cifra se encuentra muy cerca de los 700 Mm³ establecidos en el acuerdo de 1996 entre ambos estados y la federación, que regula el trasvase anual.

Por tal motivo, se prevé que, de concretarse el envío, la cantidad a transferir sea menor a 5 Mm³, volumen considerado dentro del esquema de intercambio de agua entre los dos importantes embalses.

Mientras tanto, la presa El Cuchillo, ubicada en el municipio de China, Nuevo León, mantiene 932.65 Mm³, lo que representa 83.04 por ciento de su capacidad total al último corte emitido por la CONAGUA.

Con estos niveles, las autoridades federales y estatales deberán determinar en los próximos días si se realiza o no el trasvase, decisión que tradicionalmente se toma entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre.

Cabe recordar que el año pasado el trasvase no se llevó a cabo dentro del periodo programado, debido a que la Marte R. Gómez se encontraba con más del 120 por ciento de llenado, por lo que no existía capacidad para recibir más agua.

La posible reducción del volumen a transferir este año refleja las condiciones más equilibradas que presentan ambos embalses, aunque el tema sigue siendo de alto interés para los productores agrícolas del norte de Tamaulipas, quienes dependen del recurso para el ciclo otoñal-invernal.

POR ANTONIO H. MANDUJANO