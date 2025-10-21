«Pues que me multen»: Cuauhtémoc Blanco sobre su juego de pádel durante votación de Comisión

El diputado Cuauhtémoc Blanco aseguró que asumirá las consecuencias de una posible multa, si así lo determinan sus superiores por encontrarse en una cancha de pádel el pasado lunes, al pasar lista en la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Blanco admitió que estaba en el Desierto de los Leones en una cancha de pádel, ya que, por prescripción médica, tiene que retomar el ejercicio a fin de no tener afectaciones en su corazón.

Ante la prensa en la cámara, dijo que él jugó a las 8 de la mañana y ya no estaba en ningún partido durante la toma de lista de la comisión, pero no llevaba el medio de comunicación que les provee la cámara para conectarse a las comisiones cuando entrarán de forma remota.

Por lo tanto, usó su celular personal para conectarse.

Después de nueve años que estuve con la presidencia municipal, o fui exgobernador de un estado, pues, mi corazón necesita hacer otra vez ejercicio. Gracias a Dios ahorita me ves, mira, estoy flaquísimo porque me puse a hacer ejercicio. Entonces, te haces unas pruebas físicas a ver cómo está el corazón. Y el corazón te pide que tienes que hacer justamente ejercicio. Y me van a poder ver en todas partes jugando fútbol, pádel”, dijo Cuauhtémoc Blanco a la prensa.

Agregó que “como lo dijo Monreal, pues voy a asumir la responsabilidad. Si me quieren multar, pues que me multen”.

Sheinbaum se pronuncia sobre Blanco

En su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso de Cuauhtémoc Blanco.

Dijo que la Cámara de Diputados, con su amplio criterio, tiene que aplicar el reglamento interno para sancionar a legisladores que no cumplan con su labor.

“Que tome la Cámara de Diputados sus sanciones a los diputados, no es algo en lo que tenga yo que estar opinando, pues ya que la Cámara de Diputados tiene suficiente criterio como para decir esto es factible, esto no es factible”, señaló la presidenta.

