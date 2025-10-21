Reportan hasta tres detenciones de presuntos delincuentes en una semana en Tampico

La funcionaria destacó que estas acciones contribuyen a mantener la vigilancia y la buena percepción de seguridad en el municipio.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Elementos de la Guardia Estatal realizaron hasta tres detenciones de presuntos delincuentes en una semana en Tampico, informó Amelia Trejo Hernández, presidenta de la Comisión de Gobierno, Seguridad y Protección Civil del Cabildo porteño.

Entre los casos recientes se encuentra el de una mujer con presuntos trastornos mentales, señalada como responsable de causar destrozos en locales de boleros ubicados en las plazas de Armas y Libertad, así como el de un hombre acusado de robo de motocicletas, quien fue capturado tras ser evidenciado en redes sociales.

“De dos a tres, no te puedo confirmar la tercera, pero dos confirmadas”, precisó Trejo Hernández, al referirse a los resultados de la corporación estatal en la última semana.

La funcionaria destacó que estas acciones contribuyen a mantener la vigilancia y la buena percepción de seguridad en el municipio.

“Todos los tampiqueños pueden estar seguros de que las estrategias que se están aplicando hasta el momento están dando resultado. La prioridad de nuestra presidenta municipal siempre va a ser la seguridad y el bienestar de todos los tampiqueños”

A través de redes sociales, ciudadanos difundieron el video de un presunto ladrón que intentaba sustraer dos motocicletas en distintas colonias de Tampico. La Guardia Estatal implementó un operativo de búsqueda y localización que culminó con su detención.

Trejo Hernández expresó que el Ayuntamiento, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y la Guardia Estatal, promueve foros de prevención del delito en colonias para fomentar la denuncia ciudadana y facilitar la consignación de los presuntos responsables ante las autoridades competentes.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón