¿Salvará el PAN otra vez al PRI?

ENROQUE/ JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

En el marco del relanzamiento del PAN algunas de las figuras nacionales del panismo dejaron en claro que, tras el fracaso de 2024, no volverían a aliarse con el PRI, sin embargo, parece que esa no es todavía una decisión definitiva.

Desafortunadamente para la causa de la derecha, la esperanza que tenían las cúpulas albiazules de convencer al Movimiento Ciudadano para que se sumará a Acción Nacional en las entrantes contiendas electorales se vino abajo, igual que la coalición, debido a que el partido naranja ha ratificado que seguirá encabezando solo la lucha por el poder político.

EL PES, LA TERCERA ES LA VENCIDA Causó sorpresa, por otra parte, que la primera agrupación que se ha propuesto obtener el registro como partido político el 2026, no fue ninguno de los favoritos ni de mayor peso, como el “Somos México” del ex perredista Guadalupe Acosta Naranjo, sino el remanente del Partido Encuentro Social.

De acuerdo con la información oficial, el desaparecido PES, ahora denominado Construcción de Solidaridad de la Paz, cuyas siglas CSP, coinciden con las del nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, obtuvo el visto bueno del INE de 205 de las 200 asambleas distritales exigidas por la ley.

Y todo indica que una vez que cumpla con el mínimo de afiliados, estará listo para integrarse por tercera ocasión a la partidocracia mexicana.

La pregunta que algunos tamaulipecos se hacen es ¿Qué pasó con el Partido Humanismo Social dirigido por Francisco Lavín y Efrén Toledano? El 28 de abril de 2024 celebraron en ciudad Victoria la primera asamblea consultiva y l coordinadora estatal, Juany Escalante, entregó los primeros nombramientos a los coordinadores municipales.

La organización en ciernes hizo mucho ruido, pero por motivos que se ignoran, así como emergió enmudeció.

En Temas locales, mientras tanto, se agregado un nuevo nombre de la 4T a la pelea de la alcaldía de Altamira el 2027. Se trata de la ex diputada federal y Maestra Blanca Narro, quien, según se comenta en los entretelones locales, el proyecto político ya cuenta con el respaldo del gremio magisterial al que la presunta aspirante pertenece.

Se rumora asimismo que el exalcalde Juvenal Hernández Llanos parece haberse aburrido de ver la lucha desde las gradas y a lo mejor se anima a entrarle a la disputa del puesto de Armando Martínez en los próximos comicios.

Hablando de otras co0sas, una de las banderas enarboladas por los gobiernos surgidos de Morena es el humanismo como doctrina de gobierno, sin embargo, en algunas entidades federativas y municipios gobernados por la agrupación de izquierda la intención no ha pasado del discurso.

Algunos gobernadores, igual que alcaldes, no han podido o no han querido aterrizar el concepto, no se acercan a los ejidatarios, tampoco respaldan con acciones concretas los valores de la clase obrera, ni de las familias humildes, como establece la corriente surgida durante el Renacimiento.

En Tampico apenas se ha visto una pequeña muestra de esa corriente de pensamiento con la pintura de murales en conjuntos habitacionales populares. La idea es buena porque, además de que constituye un reconocimiento al movimiento muralista mexicano, fomenta el interés por las artes.

Lamentablemente no se le ha dado una promoción adecuada a la obra ni esta se ha extendido a otros espacios públicos de la ciudad para darle mayor realce.

