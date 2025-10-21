Sancionan a hospital por negligencia contra Ana Paola

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Poder Judicial de Tamaulipas ordenó congelar una cuenta bancaria del Hospital La Salle, como parte del proceso que se lleva a cabo por la denuncia de negligencia cometida contra la pequeña Ana Paola.

La niña sufrió una parálisis cerebral que la dejó ciega y atada a una silla de ruedas, mientras era sometida a una cirugía por una fractura de piernas.

Desde entonces sus familiares han exigido que se haga justicia y se castigue a los responsables.

A raíz de esta denuncia, el Juzgado Primero de Primer Instancia de lo Civil en Tamaulipas ordenó el embargo de una cuenta bancaria a nombre de la empresa Servicios de Salud Gamma SA de CV, propietaria del Hospital La Salle de Victoria.

Los familiares de Ana Paola señalaron que este es apenas un primer paso para que se haga justicia, pero falta el castigo para los responsables.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN