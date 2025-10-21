Sigue a la baja el dengue en Altamira

Atribuyen esta disminución a las campañas intensivas de fumigación y prevención que implementa en los sectores más vulnerables.

ALTAMIRA, TAM.- El municipio de Altamira registra una baja incidencia de casos de dengue, con solo 43 contagios confirmados en lo que va del año.

La Jurisdicción Sanitaria Número 12 , cargo de Carlos Arturo Juárez del Ángel atribuye esta disminución a las campañas intensivas de fumigación y prevención que implementa en los sectores más vulnerables.

“Estamos fumigado para que no se incremente la presencia del vector y vamos estar así toda esta semana, llevamos muy pocos casos de dengue, 43 de enero a la fecha, si los comparamos con el año anterior cuando cerramos con más de 200 caso”.

El funcionario aseguró que cumplen cabalmente con todas las acciones de prevención. Sin embargo, reconoció que existe un riesgo de aumento de casos, por lo que la campaña intensiva de fumigación se realiza tanto en la madrugada como en la tarde.

«Estamos cumpliendo al cien por ciento todas las acciones de prevención y por su puesto que hay riesgo de aumento, por eso estamos haciendo esta campaña intensiva de fumigar en la madrugada y en la tarde, tenemos un buen control».

Juárez del Ángel indicó que los sectores más vulnerables son aquellos que se inundaron con las pasadas lluvias, como las colonias Américo Villarreal, Pedrera y Villas de Altamira, entre otras.

POR OSCAR FIGUEROA