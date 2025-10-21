Staff de influencer canadiense corre a trabajador porque estorbaba en la toma en desfile de Alebrijes en CDMX

El Desfile de Alebrijes en CDMX atrajo a turistas e influencers, pero una polémica surgió cuando el staff de un canadiense retiró bruscamente a un mexicano.

El Día de Muertos en la Ciudad de México se ha consolidado como una de las celebraciones más icónicas del país, y año con año gana mayor proyección internacional. Este crecimiento en visibilidad ha hecho que miles de personas, tanto nacionales como extranjeras, acudan a las principales avenidas del Centro Histórico para ser testigos de las festividades, lo cual genera una fuerte concentración de personas y una evidente afectación a la movilidad.

Uno de los eventos más esperados que marcan el inicio de esta temporada es el tradicional Desfile de Alebrijes Monumentales, organizado por el Museo de Arte Popular (MAP). Esta colorida procesión de figuras fantásticas no solo atrae a familias mexicanas, sino también a turistas y creadores de contenido de todo el mundo. Sin embargo, en esta última edición, un incidente empañó el ambiente festivo.

A través de la plataforma TikTok, en la cuenta del usuario @jesusvillegasl, se difundió un video que generó controversia en redes sociales. En él se puede observar a un equipo de grabación, aparentemente al servicio del influencer y presentador canadiense Antoni Porowski, teniendo un altercado con un joven trabajador mexicano que se trasladaba en bicicleta. El hombre intentaba cruzar una de las calles donde se desarrollaba el desfile, pero fue impedido por miembros del staff del influencer, quienes lo retiraron de manera abrupta porque “interrumpía” la toma de cámara.

El momento ocurrió en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, a la altura del Banco de México, donde los alebrijes hacían su paso. En el clip se puede ver cómo el joven, que llevaba cajas de plástico en la parte trasera de su bicicleta, fue desplazado sin contemplación alguna. La escena provocó reacciones mixtas, desde críticas hacia el trato del equipo extranjero hasta cuestionamientos sobre el respeto a los espacios públicos y las tradiciones mexicanas.

Antoni Porowski tuvo una participación en el video de Taylor Swift

Antoni Porowski es conocido internacionalmente por su participación en la serie «Queer Eye» de Netflix, donde funge como experto en gastronomía. Además, ha escrito libros de cocina como Antoni in the Kitchen, y ha participado en proyectos como el videoclip You Need to Calm Down de Taylor Swift. Aunque no se ha confirmado oficialmente el motivo de su visita, se especula que podría estar grabando para su programa de viajes culinarios «No Taste Like Home», lo que explicaría su presencia en medio del desfile.

El incidente ha abierto un debate sobre el respeto que los visitantes especialmente los influencers deben tener hacia los espacios públicos y las dinámicas locales, especialmente en eventos culturales de gran valor como lo es el Día de Muertos en México.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR