Tráiler bloquea cruce tras fuerte choque en Tampico

El percance ocurrió cuando la pesada unidad intentó incorporarse a la avenida principal

TAMPICO, TAMAULIPAS.-Un tráiler de la empresa “Fletes México” provocó un fuerte caos vehicular la mañana del martes al quedar atravesado sobre el cruce de las avenidas Rosalío Bustamante y Ejército Mexicano, en la zona norte de Tampico.

El percance ocurrió cuando la pesada unidad intentó incorporarse a la avenida principal y terminó impactando a un automóvil particular, quedando ambas unidades en medio de la vialidad y bloqueando varios carriles.

Los rescatistas de la Cruz Roja y personal de Protección Civil acudieron al lugar para brindar apoyo a los ocupantes del vehículo compacto, dos de los cuales fueron valorados en el sitio por presentar crisis nerviosa y golpes leves.

Elementos de Tránsito y Vialidad implementaron un operativo para desviar la circulación, mientras que una grúa de gran capacidad realizaba las maniobras necesarias para retirar el tráiler y liberar la arteria afectada.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón