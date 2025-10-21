‘Tsurito’ correlón provoca percance

Al conducir a exceso de velocidad sobre la Avenida de la Unidad, choca por alcance con un ‘zapatito’ que aminoró la marcha

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un aparatoso choque por alcance en la entrada al fraccionamiento Integración Familiar dejó un saldo de tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

Alrededor de las 11:00 horas, técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a dos hombres de aproximadamente 40 años y a un menor de unos 12 años.

Afortunadamente, ninguno sufrió lesiones que pusieran en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlos a un centro hospitalario.

El reporte de las autoridades de tránsito indica que una de las unidades involucradas fue un Nissan Tsuru, en el que viajaban el menor y uno de los adultos atendidos.

Este vehículo circulaba de oriente a poniente por los carriles centrales de la avenida De la Unidad, presuntamente a exceso de velocidad, según testigos.

A la altura de la calle Patriotismo, el Nissan Tsuru impactó por la parte trasera a un Chevrolet Spark que, al parecer, se había detenido en la avenida para ingresar al fraccionamiento mencionado.

Los testigos del fuerte choque no dudaron en llamar al 911 para solicitar una ambulancia que revisara al menor y a los dos conductores.

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón