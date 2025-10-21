VIDEO: Belinda interrumpe su concierto para pedirle una foto a un fan

Belinda quedó flechada por la belleza de un hombre que se encontraba en la primera fila de su concierto y el momento se hizo viral en redes sociales

¡Ocurrió lo impensable! Belinda no fue quien recibió la petición de tomarse una foto, sino que fue ella misma quien le pidió a un fan que se tomaran una selfie juntos, esto tan solo después de confesarle ante todo el público del concierto que se le hacía un hombre muy guapo. Por supuesto, el momento se volvió sumamente viral en TikTok, donde ya buscan a este galán.

La noche del domingo 19 de octubre, Belinda se presentó en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, donde dejó momentos icónicos y memorables para los fans, como cuando rompió en llanto ante la emoción de ver a un público animado por verla. Sin embargo, esa misma noche, un fan presente en primera fila flechó a la cantante y actriz.

Según los videos que circulan en redes sociales, fueron al menos dos momentos en los que Belinda se dirigió a un fan, identificado por usuarios como César, para hacerle saber que le parece un hombre muy guapo. Por supuesto, en cada situación los gritos del público se hicieron presentes hasta que ocurrió lo impensable.

“Con el guapo, con el guapo. Acércame al guapo, ¡no!, quiero una foto con el guapo. Abrázame. 1, 2, 3”, dijo antes de posar para la selfie y un video que también es viral en TikTok.

El primer acercamiento ocurrió cuando la cantante interpretó Cuando Baja la Marea y al notar la presencia de este galán, le dirigió una mirada e interrumpió su presentación para decirle: “Qué guapo”, para después continuar con su show.

ero el momento más especial llegó poco después del cambio de look de Belinda, cuando sin dudarlo, aprovechó la emoción del público que la esperaba con gritos de emoción, para acercarse al hombre identificado como César. No sólo le recordó lo guapo que es, sino que también le pidió una foto.

Exigimos ver al guapo.

O sea, se le hacía guapo Nodal, no confiaría tanto.

¿Quién era el guapo?

Mi beli no es tan coinfiable con sus gustos, lo siento.

Imagínate que Beli te diga guapo.

Ya salió el video, está guapísimo.

El guapo tatuándose en este momento algo de Beli.

Ella le pidió una foto JAJAJAA te amo Belinda, icónica.

Él es César, el fan al que Belinda llamó “guapo” durante su concierto

Aunque la identidad del fan guapo que habría flechado a Belinda no ha sido confirmada en redes sociales, ha trascendido que el hombre en cuestión es un joven de nombre César, quien también compartió el video del momento exacto en el que la ojiverde lo elogió y también le pidió tomarse una foto juntos.

En el clip a modo de selfie se ve al joven muy emocionado aceptando la foto que Belinda le pidió, además de que lo sorprendió con un abrazo de un par de segundos; después de este encuentro, la intérprete continuó con su espectáculo.

Por su parte, los fans hicieron lo suyo y no solo identificaron al joven César, sino que también hallaron sus redes sociales, desde donde tomaron algunas fotografías que ya son virales entre los Belifans.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO