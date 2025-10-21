VIDEO: Enorme pecera colapsa y peces se esparcen por el piso de restaurante

Los empleados no pudieron evitar que los numerosos peces se esparcieran en el suelo del negocio

Un restaurante chino sufrió las consecuencias de contar con una inmensa pecera con varios animales acuáticos dentro, luego de que la estructura colapsara por el peso del agua e inundara al establecimiento en cuestión de segundos, durante la noche del pasado 20 de octubre.

A través de las imágenes captadas por el equipo de videovigilancia, registrado alrededor de las 18:24 horas, los empleados se mostraron concentrados ante el caos ocasionado por el abundante agua y los numerosos peces en el suelo del restaurante.

Trabajadores no pudieron evitar el colapso de la pecera

#Internacionales | Tremendo relajo que se armó en un restaurante chino, cuando de la nada, la pecera más grande tronó de golpe. La onda es que el agua inundó rapidísimo el lugar, y puros pescados vivos por todo el piso. Los pobres meseros y empleados se quedaron tiesos,… pic.twitter.com/UlnQv1FVkH — Noticias Reales (@NoticiasRSV) October 21, 2025

Si bien, los trabajadores intentaron reaccionar inmediatamente a la ruptura de la pecera, no hubo mucho que pusieron hacer dada la rapidez en la que se trasladó el agua y los numerosos peces que se esparcieron por el negocio, que inmediatamente se vio en la imposibilidad para poder ofrecer servicio a sus comensales.

Las rupturas de las peceras suelen ocurrir por el excesivo peso ocasionado por la decoración, especialmente rocas pesadas, lo que daña el cristal y culmina en escenarios similares al del restaurante chino. Expertos recomiendan colocar una capa de espuma de poliestireno entre las rocas y el cristal del fondo para evitar fracturas en el vidrio.

Peceras en China

En la cultura china los hogares y negocios suelen colocar peceras con fines de prosperidad. De acuerdo con las creencias del Feng Shui, colocar parejas de peces dorados atraerá a la familia del hogar riqueza, salud y buen augurio.

Además, se toma en consideración el número de peces colocados en la pecera y el color de cada uno, al considerar que todos aportan una carga energética necesaria para equilibrar el ambiente y darle un tinte pintoresco a la casa o al restaurante. Sin embargo, el Feng Shui también contempla la posibilidad de colocar un solo pez beta, una especia de fácil cuidado que representa fortaleza, tenacidad y protección.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO