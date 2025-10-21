VIDEO: Verónica Castro vuelve a cantar «Macumba» después de 30 años

La actriz y cantante celebró su cumpleaños 73 en compañía de grandes amigas

Verónica Castro volvió a encender la chispa que durante décadas la convirtió en una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano. La actriz y cantante reapareció para celebrar su cumpleaños número 73, pero lo que nadie esperaba era que, entre risas y canciones, terminaría reviviendo su clásico “Macumba” después de más de treinta años sin interpretarlo.

La celebración tuvo lugar el domingo 19 de octubre, en un ambiente íntimo y lleno de cariño. Verónica estuvo acompañada de algunas de sus amigas más cercanas como Maribel Guardia, Ana de la Reguera, Laura Zapata y Rocío Banquells. Durante la velada, “la chaparrita consentida”, como también es conocida Verónica Castro además de cantar de nuevo su clásico tema, también se deleitó con el talento de sus grandes amigas, además reveló que su regreso a la televisión podría estar cerca.



Macumba, más vigente que nunca

Entre risas y aplausos, lo que parecía una simple reunión terminó convirtiéndose en un momento histórico. Y es que, a pesar de que en la actualidad se habla mucho del tema “Macumba”, la realidad es que Verónica Castro no lo había cantado desde hace poco más de 30 años.

Sin embargo, qué mejor que su cumpleaños para que Castro reviviera ese clásico durante su celebración y en compañía de la gente que la quiere, pero eso sí, la actriz de “Rosa Salvaje” aseguró que no volverá a entrar a un estudio de grabación para grabar nuevamente “Macumba”

“Por lo menos unos 30…es icónica por que ahora ya la ha hecho más famosa todo el mundo”, dijo Veronica Castro sobre su famoso tema.

En redes sociales ya circula un video en el que se puede apreciar el momento especial en el que la actriz de 73 años de edad, cantó el icónico tema que llenó de nostalgia y mientras que Verónica Castro cantaba, sus amigas improvisaron una divertida coreografía.

¿Regresa a la televisión?

El detalle que más ilusión causó entre sus seguidores fue el anuncio que llegó poco después. Verónica confirmó que no descarta regresar a la televisión con un nuevo proyecto. Aunque no adelantó si será una serie, un programa o una participación especial, dejó claro que su regreso a la televisión sí es posible.

“Algo vamos a hacer, a lo mejor si se nos ocurre a todos, algo se nos va a ocurrir, entonces, algo vamos a hacer…”, dijo Verónica Castro.

El comentario bastó para que las redes se llenaran de mensajes de cariño. Muchos fanáticos expresaron su emoción por volver a verla en pantalla, recordando sus inolvidables papeles en producciones como Los ricos también lloran o Rosa salvaje, por lo que estarán atentos a los anuncios que “La Vero” haga a través de sus redes sociales en donde se encuentra muy activa.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO