Vinculan a proceso a cuatro ex funcionarios de Obras Públicas de Tamaulipas

Se les acusó de abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio ilícito del servicio público.

CIUDAD VICTORIA, Tam.- Un Juez de Control vinculó a proceso a cuatro ex funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas a quienes se les acusó de abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades y ejercicio ilícito del servicio público.

En audiencia de celebrada el pasado viernes 17 de octubre, el juez Juan Artemio Haro Morales, escuchó los argumentos de la defensa que buscaba desestimar la acusación del Ministerio Público contra los ex servidores públicos.

Los investigados son Reynaldo “G”, ex Subsecretario de Proyectos y Licitaciones, Armando “C”, ex Director Jurídico de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, Isaías Alberto “Ch”, ex Supervisor de la Región Norte y Eduardo “N”, ex Jefe de Departamento de Supervisión Región Norte, todos ellos de la Secretaría de Obras Públicas.

De acuerdo con la carpeta de investigación (311/2025), la Fiscalía Anticorrupción

acusa a los ex servidores públicos de los citados delitos relacionados con su actividad gubernamental.

El caso está relacionado con la ampliación de un tramo carretero en la Frontera Chica en donde se acusa que dicha obra fue pagada en dos ocasiones, lo que fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción.

El juzgador consideró que los argumentos vertidos por la defensa de los cuatro ex funcionarios no fueron suficientes para desestimar el caso, por lo que determinó la vinculación a proceso.

En el caso de Reynaldo “G” y Armando “C”, fueron acusados de los delitos de abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, mientras que Isaías “N” y Eduardo “N”, los delitos imputados con ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Además, el Juez de Control de la Primera Región Judicial del Estado fijó un plazo de 3 meses de investigación complementaria, mismo que vence el el 15 de enero de 2026, fecha en que continuará el proceso legal contra los ex funcionarios.

Por Perla Reséndez