Cerca de 30 estudiantes de primaria viajaron hoy desde Tampico a la «Feria Tamaulipas 2025» en Ciudad Victoria

La administración que preside la alcaldesa Mónica Villarreal reconoce la dedicación y esfuerzo de los alumnos

TAMPICO, TAM.- Como un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación por parte de la administración municipal de Tampico presidida por Mónica Villarreal; hoy a las 8 de la mañana cerca de 30 estudiantes de cuarto a sexto grado de las primarias: «Estudiante Ramiro Caballero Dorantes» del sector 19; «Himno Nacional» del sector 20; «Gabino Barreda» del sector 21 y «General, Felipe de la Garza» del sector 35 viajaron gratuitamente a la «Feria Tamaulipas 2025»; informó Alejandra Sánchez Sánchez, directora de educación del ayuntamiento porteño quien acudió a despedirles a la plaza de Armas.

«28 alumnos de cuatro escuelas y cuatro docentes así como un coordinador de la dirección de educación parten a divertirse a la Feria Tamaulipas a invitación de la presidenta. Es un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación son cuatro escuelas consideradas en colonias de bajos recursos…la Feria, un circo, actividades lúdicas para ellos»

Concepción Azucena Valdez Sánchez, directora de la primaria «Himno Nacional» en Tampico ubicada en la calle cuarta #104 de la colonia Lomas del Chairel agradeció el respaldo de las administraciones municipal de Tampico y del estado para que las y los estudiantes pudieran viajar a la Feria «Tamaulipas 2025» e hizo recomendaciones a sus niñas y niños de sexto año quienes fueron seleccionados por promedio y conducta.

«Que no se separen de su grupo, que siempre estén muy atentos que la maestra va a estar a lado de ellos. Que no se preocupen porque siempre hay mucha vigilancia en estos eventos y si acaso por obra del destino ellos llegarán a separarse lo primero que tienen que hacer es mantener la calma, acercarse a una persona de seguridad debidamente uniformada dentro de la Feria siempre en los recintos hay personas especializadas en darles el auxilio a los menores… yo les agradezco porque ni yo que soy una persona adulta he tenido pa oportunidad de visitar la Feria Tamaulipas y ellos que son niños lo van a disfrutar al triple»

La directora de educación del ayuntamiento de Tampico consideró que la actividad es importante para fortalecer la identidad y recordó que el año pasado inició el envío de estudiantes con apoyo del gobierno municipal a la «Feria Tamaulipas 2025» y dijo que los planteles educativos fueron seleccionados por las jefaturas de cuatro sectores.

Las y los estudiantes a quienes se les brindan transporte y alimentos fueron despedidos por sus mamás y papás además de integrantes del cabildo. El viaje servirá para que algunas niñas y niños por primera vez conozcan la capital de Tamaulipas.

Cynthia Gallardo

La Razón