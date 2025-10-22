CFE solo responde mediante protestas, denuncia Alcalde de Altamira

Además de los transformadores, el alcalde alertó sobre el riesgo de los postes dañados en las colonias.

ALTAMIRA, TAM.- El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, denunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) solo atiende las peticiones de los ciudadanos para cambiar transformadores cuando hay protestas de por medio.

Atribuyó los problemas de suministro al crecimiento poblacional del municipio, cuyos apagones aumentaron este año en comparación al año pasado.

Afirmó que el acelerado desarrollo de Altamira superó las proyecciones iniciales de infraestructura eléctrica.

«Ese es un gran tema, el crecimiento de Altamira ha provocado lo que en algún momento se calculó para un determinado número de casas y de población ya no da. Va creciendo la ciudad y los transformadores requieren de mayor capacidad, traemos muchos problemas en la ciudad y lo que nos dice la CFE es que los van ir cambiando poco a poco, pero me he dado cuenta que cuando hay alguna manifestación de volada los cambian, la gente ya les agarró el modo», declaró Martínez Manríquez.

El municipio elaboró un diagnóstico general de todo Altamira, donde identifican la mayor incidencia de estas afectaciones.

«En la colonia Adolfo López Mateos, la mayoría de los postes están carcomidos, ya los hemos reportado y la prevención es lo mejor, estamos sobre ellos, ojalá y no tengamos que estar haciendo siempre manifestaciones», concluyó el Presidente Municipal.

Por Óscar Figueroa

La Razón