Concluye COMAPA Sur rehabilitación de línea general del sistema sanitario en un sector de gran movilidad

La pavimentación de la vialidad intervenida será programada en el menor tiempo posible, con la finalidad de garantizar la seguridad y movilidad de los habitantes

TAMPICO, TAM.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura sanitaria de Tampico, COMAPA Sur concluyó la rehabilitación de una línea general de drenaje en la colonia Lomas de Rosales, donde se atendieron fallas estructurales ocasionadas por el desgaste natural de la red.

Las labores se llevaron a cabo sobre la calle Félix de Jesús, entre Loma de Oro y Loma Azul, donde fueron sustituidos 105 metros lineales de tubería de 8 pulgadas por una nueva línea de 12 pulgadas de mayor capacidad y resistencia, lo que permitirá optimizar el funcionamiento del sistema y prevenir escurrimientos de aguas residuales en el sector.

Con esta obra, se resuelve una problemática que afectaba desde hace varios años a los vecinos, cuya infraestructura hidráulica contaba con más de cuatro décadas de antigüedad.

La pavimentación de la vialidad intervenida será programada en el menor tiempo posible, con la finalidad de garantizar la seguridad y movilidad de los habitantes una vez concluidos los trabajos hidráulicos.

Estas acciones forman parte del esfuerzo permanente de COMAPA Sur por modernizar la red sanitaria y ofrecer un mejor servicio a las familias del sur de Tamaulipas, con el respaldo del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Tampico.

POR MARIO PRIETO