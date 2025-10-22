IMÁGENES FUERTES: Avioneta se estrella enseguida de haber despegado

Tras el impacto, los equipos de emergencia acudieron de inmediato al sitio del siniestro para controlar el fuego y atender la situación

Autoridades de Táchira, en Venezuela, investigan un fuerte accidente aéreo, luego de que una avioneta se precipitara a tierra segundos después de intentar despegar del aeródromo de Paramillo. El accidente, que ocurrió poco antes de las diez de la mañana, dejó como saldo la muerte de dos personas, de acuerdo con la información oficial del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

La autoridad aeronáutica venezolana informó a través de sus redes sociales que la aeronave, tipo PAY1 y con matrícula YV1443, se estrelló a las 09:52 hora local. Tras el impacto, los equipos de emergencia acudieron de inmediato al sitio del siniestro para controlar el fuego y atender la situación, activando los protocolos de emergencia establecidos para atender a las víctimas que dejó esta tragedia.

De acuerdo con el comunicado del INAC, también acudió la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, instancia que será la encargada de analizar las causas que provocaron la caída de la aeronave. La dependencia señaló que la investigación se realiza conforme a lo establecido por las normas internacionales y la legislación venezolana, con el propósito de esclarecer los factores técnicos o humanos que pudieron haber intervenido.

El despegue duró solo unos segundos, según testigos

💥🛩️Accidente en el Aeropuerto de Paramillo, Venezuela: una aeronave Piper PA-31 matrícula YV1443, se precipitó durante el despegue, resultando en la muerte de dos personas. El impacto ocurrió justo después de iniciar la carrera, con el avión inclinándose y estrellándose junto a… pic.twitter.com/Vx3JVNel5a — 🛩️Toño Díaz (@AntonioAcft) October 22, 2025

Testimonios recogidos por medios locales y videos difundidos en redes sociales muestran que la avioneta comenzó su recorrido por la pista con normalidad, pero apenas unos segundos después de elevarse, perdió estabilidad y se inclinó bruscamente hacia un costado. En cuestión de instantes, la aeronave cayó en picada y se impactó contra el suelo, provocando una fuerte explosión y un incendio que consumió gran parte del fuselaje.

En las imágenes se observa una columna de humo negro elevándose desde el aeródromo de Paramillo, mientras bomberos y personal de rescate se movilizan para sofocar las llamas. Sin embargo, como resultado de esta tragedia, las dos personas que se encontraban a bordo perdieron la vida antes de poder ser auxiliadas.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni las causas preliminares del accidente, aunque se espera que los primeros resultados de la investigación se den a conocer en los próximos días.

El INAC reiteró que se está cumpliendo con todos los procedimientos exigidos por los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para la investigación, la cual incluirá el análisis de los restos de la aeronave, la revisión de los registros de vuelo y la entrevista con testigos que se encontraban en la zona.

Además, se recopilarán los datos del plan de vuelo, las condiciones meteorológicas al momento del accidente y la información del mantenimiento más reciente que haya recibido la avioneta. Mientras tanto, el aeródromo de Paramillo permanece resguardado por las autoridades locales, que restringieron el acceso para facilitar el trabajo de los peritos.

Suman dos accidentes aéreos en el último mes

El accidente no es un hecho aislado. En las últimas semanas, Venezuela ha registrado varios siniestros aéreos que han encendido las alarmas sobre la seguridad y el mantenimiento de las aeronaves civiles y militares del país.

El 3 de octubre, un helicóptero Enstrom 480, perteneciente a la Aviación Militar Bolivariana, cayó durante un vuelo de entrenamiento en el municipio Girardot, estado Aragua, cerca de Caracas. En aquel suceso perdieron la vida la mayor Noglys Carolina García y el teniente de corbeta Carlos Alfonzo Castillo, quienes realizaban maniobras de instrucción cuando el aparato se precipitó sin haber reportado falla alguna.

CON INFORMACION DE EL HERALDO DE MÉXICO