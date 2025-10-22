Iniciará Armando Martínez las audiencias públicas “Un Día del Pueblo”

El primer encuentro se realizará este sábado 25 de octubre a las 8:00 a.m. en el parque deportivo y recreativo de la colonia Lázaro Cárdenas

ALTAMIRA, TAM.- Con el objetivo de fortalecer el diálogo directo con la ciudadanía y atender de manera puntual sus necesidades, el presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, anunció el inicio de las audiencias públicas “Un Día del Pueblo”, una nueva estrategia de atención ciudadana que complementará las ya tradicionales audiencias matutinas.

El arranque de este programa será el próximo sábado 25 de octubre en punto de las 8:00 de la mañana, en el parque deportivo y recreativo de la colonia Lázaro Cárdenas, ubicado en las calles Benito Juárez y Emiliano Zapata.

“Además de las audiencias que otorgamos en las mañaneras, realizaremos audiencias públicas en diversas colonias y ejidos de nuestro municipio para fortalecer más nuestra cercanía con las y los ciudadanos y buscar la solución a sus demandas”, expresó el alcalde.

Cabe destacar que, durante la gestión del alcalde Armando Martínez Manríquez, el Gobierno Municipal llevó a cabo una rehabilitación integral del parque sede, con una inversión superior a 1 millón 56 mil pesos. Las mejoras incluyen la renovación del módulo de baños, instalación de malla ciclónica, mantenimiento de juegos infantiles y ejercitadores, colocación de tableros de básquetbol, rehabilitación de andadores con carpeta asfáltica, así como la instalación de nuevos postes y luminarias para garantizar mayor seguridad.

Con esta acción, la administración municipal reafirma su compromiso de mantenerse cercana a la gente, escuchando y resolviendo sus inquietudes directamente en sus comunidades.

POR OSCAR FIGUEROA