Instalarán tres puentes peatonales en la avenida Hidalgo hacia el Aeropuerto de Tampico

El primero de ellos será colocado precisamente en la zona donde ocurrió el atropellamiento, a la altura del restaurante Dolce Vita

TAMPICO, TAM.- Tras el accidente ocurrido anoche en el que un hombre perdió la vida al ser arrollado por un taxi cuando intentaba cruzar por un punto ciego cerca del distribuidor vial Aeropuerto, autoridades de Tránsito y Vialidad de Tampico anunciaron la instalación de tres puentes peatonales sobre la avenida Hidalgo.

Erik Sifuentes Hernández, subdirector operativo de la corporación, informó que el primero de ellos será colocado precisamente en la zona donde ocurrió el atropellamiento, a la altura del restaurante Dolce Vita, con dirección al aeropuerto.

“Ya está, por indicaciones de la licenciada Mónica Villarreal, colocar un puente peatonal exactamente en esa zona donde está el restaurante Dolce Vita hacia el aeropuerto”, señaló.

El funcionario explicó que además se proyecta la instalación de otros dos puentes peatonales en puntos de alto flujo peatonal sobre la misma avenida, con el propósito de reducir riesgos de accidentes.

“Tenemos contemplados tres. Otro, a la altura de Chedraui Hidalgo por Liverpool, y sería otro frente a Cinépolis, por donde están las hamburguesas”, detalló Sifuentes Hernández.

Mientras se concreta la colocación de estas estructuras, personal de Tránsito y Vialidad mantiene recorridos de vigilancia vial y apoyo en zonas críticas. En el caso del distribuidor vial Aeropuerto, los agentes colaboran con la Secretaría de Obras Públicas en labores de desfogue de canales pluviales, al tratarse de un área que suele registrar acumulación de agua.

Por Cynthia Gallardo

La Razón