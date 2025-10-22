Karina García acusa a Karely Ruiz de atacarla con foto de celulitis

Tras Stream Fighters 4, una foto publicada por Karely Ruiz mostrando la celulitis de Karina García desató polémica y abrió debate sobre respeto, cuerpo y sororidad.

Lo que parecía haber terminado como un combate deportivo entre dos figuras del internet mexicano, Karina García y Karely Ruiz, se transformó rápidamente en una controversia viral que puso en el centro del debate temas como la autoaceptación, la sororidad y el respeto entre mujeres en redes sociales.

Todo comenzó luego de Stream Fighters 4, cuando Karely Ruiz ganadora de la pelea publicó una imagen en la que se notaba la celulitis de Karina García. Aunque la fotografía fue eliminada poco después, ya había sido difundida por numerosos usuarios, generando una ola de reacciones y dividiendo opiniones sobre la intención detrás del post.

A pesar de que el evento había concluido de manera cordial entre ambas influencers, el gesto de Karely tensó nuevamente la relación. Karina García respondió en sus redes sociales con un mensaje directo y emocional, en el que lamentó el daño que le causó la publicación.

“Sí, tengo celulitis y he luchado mucho por eliminarla. Soy mamá y mujer, no somos perfectas”, expresó Karina, destacando que nunca ha atacado públicamente a Karely y que, incluso tras perder, la felicitó sinceramente.

Karina: “¿Qué te duele? ¿Cuál es la necesidad?”

En sus historias, Karina fue aún más clara sobre lo que sentía: “Mi corazón es tan noble que después de toda la mierda que hablaste de mí, yo te felicité. Nunca me has caído mal, nunca te he tirado mala energía. Pero tú sí lo haces a propósito, con la intención de hacer sentir mal a una mujer”.

Con un llamado a la reflexión, cerró su mensaje con una frase contundente:

“No somos perfectas. Mujer, tú que me estás viendo, no te reprimas ni te sientas mal por cómo luces. Basta de atacarnos entre mujeres”.

Karely responde: “No fue con mala intención”

Ante el revuelo, Karely Ruiz decidió poner su cuenta privada, pero no sin antes contestar a través de sus historias. Allí, defendió su acción afirmando que solo compartió una imagen en el mismo contexto que Karina, quien previamente había publicado una foto de ella caída en el ring. Karely negó haber tenido malas intenciones y cuestionó lo que consideró una “doble moral” en los señalamientos: “

Si tú publicas una foto mía, es sin mala intención, pero si yo publico una tuya, ¿es con mala intención?”.

También reveló que ella misma había recibido burlas por su físico por parte de los seguidores de Karina durante meses, especialmente críticas hacia sus piernas, y que nunca se quejó públicamente por ello.

¿Error, venganza o descuido?

La situación ha provocado opiniones encontradas en redes. Algunos usuarios defendieron a Karely, considerando que no actuó con malicia y que Karina reaccionó con demasiada sensibilidad. Otros, en cambio, señalaron que la publicación fue innecesaria y malintencionada, especialmente después de un gesto de deportividad entre ambas al finalizar la pelea.

Lo que es innegable es que esta polémica ha encendido una conversación más profunda sobre cómo las figuras públicas, especialmente mujeres, enfrentan los juicios sobre sus cuerpos en el ojo público, y cómo la sororidad sigue siendo un reto en el mundo digital.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR