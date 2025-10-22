Lluvias afectarán a estos estados mañana jueves 23 de octubre

Las bajas temperaturas también serán parte del clima de este jueves 23 de octubre; para que tomes desde hoy tus precauciones

Un canal de baja presión se extenderá sobre el oriente y sureste de la República Mexicana, en interacción con una vaguada en altura, que se extenderá sobre la península de Yucatán y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, próxima a las costas del Pacífico sur mexicano.

Habrá también bajas temperaturas ocasionadas por el nuevo frente frío número 9, el cual ingresará a la frontera norte de México, generando fuertes rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en el norte y noroeste del país.

¿En dónde lloverá este jueves 23 de octubre en México?

Una zona de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de divergencia, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del norte, occidente y centro de México.

Simultáneamente, una zona de baja presión con probabilidad para el desarrollo ciclónico se localizará al sur de las costas de Guerrero, reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en dichas entidades.

Para este jueves, las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, se registrarán en:

Veracruz

Oaxaca

Mientras que los chubascos con lluvias puntuales fuertes caerán en:

Puebla (regiones Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (regiones Papaloapan, Olmeca, Las Montañas y Capital)

Chiapas

Tabasco

Quintana Roo

Los intervalos de chubascos se registrarán en:

Chihuahua

Tamaulipas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Guerrero

Yucatán

Campeche

Por último, las lluvias aisladas tendrán lugar en estados como:

San Luis Potosí (Huasteca)

Querétaro (Sierra Gorda)

Hidalgo (Huasteca)

Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Veracruz (regiones Huasteca Baja y Totonaca)

Sonora

Coahuila

Sinaloa

Durango

Morelos

¿En dónde hará frío este jueves 23 de octubre en México?

De acuerdo al pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitido a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un nuevo frente frío ingresará a la frontera norte de México y generará fuertes rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en el norte y noreste del país.

Por su parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, ingresarán al noroeste del país, en donde ocasionará vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, así como descenso de temperaturas y lluvias aisladas en Baja California.

Los estados con temperaturas mínimas de – 5 a 0 grados son aquellos en zonas serranas de:

Baja California

Chihuahua

Durango

Estado de México

Mientras que aquellos con temperaturas mínimas de 0 a 5 grados son las zonas serranas de:

Zacatecas

Guanajuato

Michoacán

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Recuerda que las lluvias fuertes a muy fuertes podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

