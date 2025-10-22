Suspende a alumnos involucrados en riña

El CETIS 78 determinó que los 19 participantes en la agresión al ex director y vandalismo al plantel, sean suspendidos temporalmente

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Diecinueve estudiantes del CETis 78 de Altamira, fueron suspendidos por las autoridades educativas tras la agresión física y verbal que sufrió el entonces director, Julio César Barrón, el pasado 17 de septiembre.

El incidente, ocurrido hace un mes, provocó una crisis de disciplina en la institución. En respuesta, la directiva del plantel determinó una acción correctiva severa para sancionar a los jóvenes responsables del altercado contra la autoridad escolar.

El nuevo director del CETis 78, Humberto Salvador Meléndez Porras, informó que los jóvenes no podrán reincorporarse a las actividades académicas hasta que sus padres presenten pruebas de que sus hijos reciben terapia de conducta.

Puntualizó que esta acción se toma con el fin de recuperar el respeto y la disciplina dentro del plantel educativo.

“Se ha platicado con los padres de familia de los participantes, necesitamos sacar los datos exactos del video y todas las evidencias necesarias”.

La investigación que lleva a cabo la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), es independiente a la que realiza la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

El CETis 78 ubicado en la colonia Tampico Altamira, tiene una matrícula de mil alumnos y después de la trifulca, los padres de familia volvieron a firmar el reglamento escolar.

Aunque uno de los motivos que se mencionó tras la agresión al exdirector fue el supuesto acoso, las autoridades de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) indicaron que no recibieron denuncias formales al respecto.

Sobre los dos maestros que presuntamente incitaron a los estudiantes, se les separó de su cargo mientras concluye la investigación.

Una de las primeras medidas que anunció el nuevo director fue el uso de una aplicación. El sistema notificará a los padres de familia la llegada de los estudiantes al plantel vía electrónica.

Esta medida funciona por medio de un código de barras que va en las credenciales. Al momento de escanearlo, el sistema notifica al padre de familia la llegada de sus hijos a la escuela.

Por. Óscar Figueroa

Expreso La Razón