VIDEO: Abelito le confiesa al Escorpión Dorado que odia que lo carguen

Durante una de las clásicas entrevistas de Alex Montiel, el ex integrante de La Casa de los Famosos México expresó su molestia ante esto

Aunque han pasado varias semanas desde la gran final de La Casa de los Famosos México, el eco que este programa continúa haciendo es impresionante. Uno de los personajes más queridos tanto dentro como fuera del reality es Abel Saénz, mejor conocido como Abelito, quien logró consolidarse como el tercer lugar del programa y se ganó el corazón de las y los internautas que lo siguieron desde el primer día.

Originario de Zacatecas, Abelito es una persona de talla baja que saltó a la fama debido a su personalidad pero no fue hasta su participación en La Casa de los Famosos México que logró consolidarse como uno de los influencers más queridos en todo México. Antes de ser una figura pública trabajó en oficinas y antes de entrar al reality se graduó de la carrera de Economía en la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Si bien, el influencer es reconocido por su carisma, también se ha convertido en un activista en temas de inclusión, respeto corporal y límites personales. Fue así como durante una entrevista con El Escorpión Dorado, Abelito reconoció uno de los actos que más le molesta es que personas desconocidas lo carguen.

Abelito confiesa qué es lo que más le molesta en el mundo

Durante el programa El Escorpión Al Volante, el influencer explicó que una de las situaciones que más le incomodan desde que alcanzó la fama es que personas ajenas a su entorno cercano intenten levantarlo o apoyarse físicamente en él, ya sea para tomarse una fotografía o grabar un video, afirmando que no tolera esos gestos cuando provienen de desconocidos.

A mí lo que más me encabron* es que me carguen o que me pongan el brazo aquí como si fuera yo como soporte, me super cag*, pero cuando es de que estamos aquí, nos bajamos y: «Una foto», ¡fum! Te levantan, o cuando estás en el antro y llega un güey y te quiere cargar: «¿Qué ped* güey, estoy a gusto aguanta», dijo Abelito.

Abelito explicó que a pesar de que estos comportamientos parecen inofensivos para las personas que los realizan, para él resultan sumamente invasivos, pues reflejan una completa falta de respeto hacia su autonomía corporal y su espacio personal. Sin embargo, el influencer también dejó claro que existen algunas situaciones en donde ésto no le molesta, siempre y cuando provenga de alguien cercano a quien le ha dado su consentimiento.

Uno de los ejemplos que usó en la entrevista es su relación con el ganador de La Casa de los Famosos México, Aldo de Nigris. Según explicó Abelito, el regiomontano solía cargarlo en momentos del programa como parte de la dinámica o por cuestiones prácticas, ya que muchas áreas de la casa no estaban adaptadas a su estatura.

Pero ya es diferente cuando ya estás con un camarada, que es consensuado el ped*; por ejemplo acá cuando yo estaba nominada y regresaba, Aldo me cargaba y la madr*, es otra cosa muy diferente güey, afirmó Abelito para el Escorpión Dorado.

El Escorpión Dorado aprovechó el momento para recordarle su encuentro con Belinda, quien también lo levantó en brazos cuando se conocieron en los camerinos de Mentiras: El Musical. «No sea Belinda porque ahí sí te dejas», dijo entre risas El Escorpión Dorado. «Me dicen «oye a poco no te enojaste porque Belinda te cargó», ahí cambia el ped*», respondió Abelito.

El metraje no tardó en volverse viral a través de plataformas como TikTok, en donde los usuarios se unieron a las bromas recordándole cómo su reacción fue completamente distinta cuando Belinda lo tomó entre sus brazos; pero también hubo quienes hablaron sobre el consentimiento y la importancia de respetar los límites de otras personas. Algunos de los comentarios en dicha red social han sido:

«Abelito a lo que se refiere es la confianza que tiene con sus compás a que un desconocido quiera ser confianzudo con el»

«¡¡El habla de las personas desconocidas!! no se puede hacer!»

«a el lo molesta que lo tratan como juguete»

«Consideró que es una falta de respeto que lo carguen, porque el es un adulto, con emociones iguales a los demás.»

«Bien enojado que estaba con mi Beli»

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO