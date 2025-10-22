VIDEO: Captan ente en el cuarto de los peones en La Granja VIP

Durante la madrugada, uno de los usuarios que veía el 24/7 del programa notó una extraña entidad que pasa frente a un espejo

Desde su inicio el pasado 12 de octubre, La Granja VIP se convirtió en todo un fenómeno en la televisión nacional y aunque han pasado sólo algunos días, las y los concursantes poco a poco comienzan a mostrar su verdadera personalidad y con ésto llegan las alianzas dentro del reality. Pero también el público se convierte en testigo de todo lo que ocurre gracias a la transmisión 24/7 que se encuentra en Disney+.

Aunque las primeras disputas comienzan a gestarse dentro del reality, también han existido momentos de seriedad y convivencia entre las y los participantes, quienes tienen repartidas las tareas para hacer funcionar todo dentro de La Granja. Sin embargo, las cámaras también logran captar otra clase de fenómenos que resultan difíciles de explicar.

Si bien entre el público hay muchas personas escépticas, hay muchas otras que no lo son y afirman que las energías que se están creando dentro del programa pueden llegar a manifestarse en forma de apariciones paranormales. Esto fue lo que sucedió durante la madrugada del 20 de octubre cuando una cámara logró captar una extraña sombra.

Captan aterradora entidad dentro de La Granja VIP

Fue a través de Facebook que se volvió viral un metraje de a penas 12 segundos en donde se muestra algo escalofriante. La imagen comienza mostrando el cuarto de los peones, mismo que cuenta con algunas camas y un gran espejo frente a ellas; la madrugada transcurría con aparente normalidad mientras los peones se encontraban profundamente dormidos cuando algo sobrenatural pasó.

En el metraje se pueden ver las luces apagadas y todo en calma hasta que algo las enciende repentinamente, el silencio de la madrugada se rompe por una serie de pasos pero en cámara no se ve a ninguno de los participantes ya que parece ser que todos se encontraban profundamente dormidos.

Pero el momento de mayor tensión llega cuando en el espejo se refleja una figura blanca y traslúcida que pasa rápidamente de un lado a otro. La velocidad de este objeto es tan alta que parece desaparecer en una fracción de segundo, pero bastó con eso para que las cámaras lo registraran. El momento se volvió viral en redes sociales dejando comentarios tales como:

«Se ve cómo un Niño corriendo»

«Yo también lo vi y me dio ñañaras»

«Pero es pequeño y rápido lo que pasó por el espejo.»

«que miedooo»

«Mira si estaba despierto vi esto. Y la verdad hasta yo me asusté dije a caray que fue eso»

¿Cómo quedaron acomodados los cuartos en La Granja VIP?

Durante la Cadena de Salvación, varios concursantes lograron asegurarse una cama individual; en esta dinámica, el participante más votado por el público inició la ronda de salvaciones. Lola Cortés, quien se llevó el mayor número de votos, fue la primera en elegir cama y también en decidir quién la acompañaría en la lista de salvados. Entre los que lograron dormir solos se encuentran Eleazar Gómez, Liss Vega, Sergio Mayer Mori, Carolina Ross (primera eliminada), Fabiola Campomanes y Kim Shantal, quienes disfrutarán de un poco más de privacidad y confort dentro de la granja.

Una vez que todos los lugares fueron asignados, se organizó el espacio para quienes compartirían cama. Lola Cortés y Sandra Itzel decidieron dormir juntas, mientras que Kike Mayagoitia con Jawy, y El Patrón con Omahi, no tuvieron opción ya que fueron los últimos en entrar a la habitación.

Los peones, por su parte, no corrieron con la misma suerte ya que sus condiciones de descanso fueron mucho más austeras. Aunque Alfredo Adame fue salvado por Sandra, terminó entre los peones y deberá dormir en el área menos cómoda junto a Manola Díez, César Doroteo y La Bea.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO