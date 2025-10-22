VIDEO: Mujer ofende a vigilante de caseta por no darle acceso tras no pagar su cuota

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Hacienda Los Capulines, ubicado en el estado de Puebla

Un video que se volvió viral en las redes sociales muestra a una mujer que ofende al vigilante de la caseta de un fraccionamiento ubicado en el estado de Puebla, por no darle acceso.

En la grabación de tan solo 46 segundos se observa el momento en el que la conductora intenta pasar y la vigilancia baja la pluma para impedirle la entrada, a lo que la vecina se baja de su automóvil para subir la pluma y comenzar a ofender al joven vigilante.

Si le pegas a mi carro me lo vas a pagar, dudo que tengas para tragar si no, no estarías aquí de pinche gato muerto de hambre (…) si me pegas me pagas ya te dije muerto de hambre», manifestó la mujer.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Hacienda Los Capulines. El periodista local Arturo Luna, quien compartió el video, menciona que se le impidió el acceso a la mujer porque no ha pagado sus cuotas de mantenimiento.

📍Desde #Puebla para el mundo… ¡Con ustedes:#LadyPincheGatoMuertoDeHambre 🐱💀🍽️! 🚨 Así, esta vecina del fraccionamiento Hacienda Los Capulines ofendió al vigilante de la caseta de acceso. ⚠️ ¿La razón? Le bajaron la pluma al entrar porque no ha pagado las cuotas. ¡Y ella,… pic.twitter.com/J2o8xr6iZm — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) October 22, 2025

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO