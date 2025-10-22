VIDEO: Pastor se queja que le donaron 1,200 dólares y quería 2,000

El clérigo se hizo viral por su reacción de molestia al escuchar que el donativo de una persona de un miembro de la comunidad era menor al que él había solicitado.

Hay en la Biblia una historia sobre una lección que Jesús de Nazareth dio sobre el dinero. En el evangelio de su autoría, Lucas describe una ocasión en la que Jesús dijo a la multitud reunida en torno a él: «Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia; porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes».

Más allá de la fe que se profese, la avaricia es una actitud que a ojos de los demás es reprobable, sin embargo, esto no parece importarle a muchas personas, aún dentro de las propias comunidades religiosas. Es el caso de un pastor que recientemente se hizo viral por su reacción de molestia al escuchar que el donativo de una persona de un miembro de la comunidad era menor al que él había solicitado.

En un video que circula por redes sociales, se puede observar al pastor Marvin Winans oficiando un servicio religioso en una iglesia; frente a él, una fila de fieles avanza para entregarle sus aportaciones económicas. Sin embargo, cuando llega el turno de Roberta McCoy, una de las fieles y entrega el sobre con dinero, el pastor no puede ocultar su molestia y le reclama.

¿Qué hizo enojar al pastor?

Según se puede ver en las imágenes, Roberta McCoy entrega al pastor Marvin Winans un sobre con una cantidad menor a la que él había solicitado como donativo, lo que desata su molestia, y visiblemente enojado le reprocha a la feligrés.

-Yo, Roberta McCoy, doy fe y me uno a la visión de Perfecting Church, sembrando esta semilla de 1,000 dólares más 235 dólares y recibiendo las bendiciones venideras para todos los participantes.

-Eso son solo 1,200 dólares. No me están escuchando, Si tienen 1,000, más 1,000…

-Ok, voy a trabajar en los otros 800.

-Bueno, eso no es lo que le pedí hacer.

Everything wrong with the church in 30 seconds. This is despicable… You won’t receive blessings if you don’t give me $2,000

Desprecio del pastor desata críticas de los internautas

La actitud del pastor Marvin Winans ocasionó la molestia de los internautas, quienes externaron en las redes sociales donde se publicó el video su descontento por la exigencia del clérigo; algunos incluso señalaron las diferencias entre los cultos protestante y católico al momento de solicitar aportaciones de la feligresía. Estos son algunos comentarios de los internautas que vieron el video:

Todo lo malo con la sociedad es asociar cada manzana podrida con el conjunto. El término para esto es blasfemia.

No «la» Iglesia, sino esta supuesta iglesia. ¡El Señor Jesús nos advirtió! «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces».

Este tipo es un payaso

Otro mega ministro prostituyendo la iglesia. Y si se fijan, dijo: «eso no es lo que te pedí que hicieras». Así que admite que él fue quien lo pidió y no Dios… despierten.

El protestante quiere el diezmo. No un par de dólares como damos los católicos. Mi sacerdote que anda con sus zapatitos gastados le doy lo que puedo dar y encima hacen obra social y arreglan sus iglesias. Qué pena. Hay gente que prefiere dar al pastor que ayudar a su familia.

Eso no se puede permitir, que hagan exigencias, la gente dará lo que pueda, la iglesia católica no le exige a nadie diezmo, haga la contribución que usted pueda, ejemplo: se voluntario para leer en la misa, ayude a organizar la bienvenida a la misa, etc.

Qué terrible, ¿nadie lee la Biblia? «Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». 2 Corintios 9:13.

La mayoría de los protestantes interpretan lo que quieren de la Biblia, todos y cada uno tienen una apreciación diferente, ahí el motivo de tantas denominaciones del protestantismo, pentecostales, bautistas, primitiva, etc.

