VIDEO: Victoria Ruffo se lanza contra Vadhir por defender a Eugenio Derbez

Victoria Ruffo volvió a encender la polémica al responder de forma tajante a los comentarios de Vadhir Derbez

Una vez más, Victoria Ruffo se encuentra en el ojo del huracán. La reconocida actriz mexicana no se quedó callada luego de enterarse de que Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, salió en defensa de su padre tras sus recientes declaraciones sobre el rol del comediante como papá.

Durante la promoción de la nueva temporada del reality De viaje con los Derbez, las cámaras y micrófonos volvieron a centrar la atención en la relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quienes comparten un hijo: José Eduardo Derbez. En una entrevista, la protagonista de «La Madrastra» comentó que, aunque la relación entre padre e hijo ha mejorado, no se asemeja a una relación tradicional de padre e hijo, sino más bien de amistad.

Ahora es más compañero, más amigo. Papá nunca ha sabido serlo, hasta ahora, expresó la actriz, desatando una ola de reacciones en redes y medios.

Vadhir Derbez defiende a su padre: “Hizo lo que pudo”

Las declaraciones de Victoria Ruffo no pasaron desapercibidas. Durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Vadhir Derbez fue abordado por reporteros que le preguntaron su opinión sobre los comentarios de la actriz.

El también actor y cantante se mostró sorprendido, pero decidió responder con serenidad, defendiendo a su padre:

Siempre ha sido buen amigo nuestro. Él no había estado listo, pero mal papá, no. Hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo, señaló.

Sus palabras fueron interpretadas como una clara defensa hacia Eugenio Derbez, quien en diversas ocasiones ha admitido haber aprendido sobre la marcha lo que significa ser padre.

La contundente respuesta de Victoria Ruffo

Semanas después, cuando Victoria Ruffo fue nuevamente cuestionada sobre el tema, los reporteros le mencionaron las declaraciones de Vadhir. La actriz, fiel a su estilo directo y con un toque de ironía, lanzó una frase que rápidamente se viralizó:

¿Y a ese quién lo mete? ¿Por qué a mí me mete? Cada quien habla como le va en la feria, y a mí me fue medio regula, dijo entre risas.

Su respuesta generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes apoyan su postura y quienes consideraron innecesario que respondiera a Vadhir.

Por su parte, José Eduardo Derbez ha preferido mantenerse al margen del escándalo. En entrevistas recientes, pidió a la prensa “no quedarse estancada en temas del pasado”, dejando claro que su prioridad es mantener la paz familiar.

Eugenio Derbez evita entrar en conflicto

El propio Eugenio Derbez también fue cuestionado sobre las declaraciones de su ex pareja. Aunque en un principio intentó no responder, finalmente comentó:

Yo no caigo tampoco en las provocaciones de Victoria.

El actor y productor aseguró que no tiene intención de involucrarse en las controversias y que prefiere concentrarse en sus proyectos profesionales.

A más de dos décadas de su separación, la relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez continúa siendo tema de conversación en el mundo del espectáculo. Cada comentario, gesto o declaración revive viejas heridas y despierta el interés del público.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR