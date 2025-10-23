Agentes del ICE disparan contra influencer mexicano en California; quedó herido y bajo custodia

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento del enfrentamiento, en el que se observan al menos tres vehículos federales bloqueando el paso del influencer

En Los Ángeles, California, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dispararon contra el influencer mexicano Carlitos Ricardo Parias, conocido en redes sociales como “Richard”, dejándolo herido y bajo custodia federal.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió cuando agentes de ICE rodearon el vehículo del creador de contenido en el sur de la ciudad. Al intentar escapar, Parias habría chocado contra dos unidades oficiales, lo que provocó que uno de los agentes disparara en repetidas ocasiones, hiriéndolo en el brazo. Durante el operativo, también resultó lesionado un agente del Servicio de Alguaciles por el rebote de una bala.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento del enfrentamiento, en el que se observan al menos tres vehículos federales bloqueando el paso del influencer, mientras agentes apuntaban sus armas hacia él. Las imágenes han generado indignación y exigencias de una investigación por el uso excesivo de la fuerza.

Autoridades estadounidenses afirmaron que Parias contaba con una orden de arresto vigente, aunque activistas y defensores migratorios sostienen que fue atacado por su labor de denuncia de operativos de ICE en comunidades latinas.

El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitó una investigación exhaustiva y ofreció asistencia consular. El caso ha reavivado el debate sobre la violencia en los operativos migratorios y la protección de los derechos de la comunidad hispana en Estados Unidos.

