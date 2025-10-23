Atiende Ferromex llamado de Armando Martínez para mantenimiento del derecho de vía

El presidente municipal, acompañado de representantes de la empresa ferroviaria, supervisó los trabajos realizados desde la zona centro de la ciudad, labores que se extenderán hasta los límites con el municipio de Tampico, abarcando un tramo de 13 kilómetros en esta primera etapa.

Atendiendo la solicitud del alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, personal de Ferromex emprendió labores de limpieza y mantenimiento en el derecho de vía del ferrocarril que atraviesa el municipio de Altamira, con el propósito de mejorar la seguridad y la imagen urbana.

“Son 68 kilómetros y medio de vías férreas dentro del municipio de Altamira, con un total de 19 cruceros. Estamos iniciando con estos primeros 13 kilómetros y posteriormente continuaremos con un proyecto que presentaremos para extender los trabajos desde la zona urbana hasta el área rural”, señaló el alcalde Armando Martínez.

Durante el recorrido por el tramo ubicado entre el bulevar Primex y el bulevar Allende, el alcalde destacó que la limpieza y el mantenimiento de las vías contribuyen directamente a la seguridad de la población.

“La principal obligación de los ayuntamientos es brindar seguridad a las y los ciudadanos, y mantener libre de maleza las vías férreas es una acción que precisamente busca eso: evitar riesgos y garantizar entornos más seguros”, afirmó el edil.

Asimismo, el Dr. Armando Martínez adelantó que el gobierno municipal busca construir banquetas en las zonas de cruceros del ferrocarril, con el fin de ofrecer mayor seguridad a los peatones y evitar la invasión de la vialidad.

El alcalde agradeció la pronta respuesta de Ferromex a la solicitud de mantenimiento.

“Hemos solicitado un plan permanente para evitar que la maleza vuelva a crecer. Hubo una respuesta inmediata de Ferromex y en poco tiempo se dio la limpieza, lo cual habla muy bien de esta empresa”, reconoció el presidente municipal.

En el recorrido participaron Marco Antonio Ávila Cruz, subgerente de Relaciones con Gobierno de Ferromex, y Edgar Francisco Barrón Hernández, inspector de vía de la misma empresa, quienes refrendaron el compromiso de la compañía con la seguridad y el bienestar de los municipios por donde transitan sus vías férreas.