Aumenta 20% el precio de la carne de res en la zona sur de Tamaulipas

En las últimas tres semanas, el precio de la carne de res registró un incremento del 20 por ciento en la zona sur de Tamaulipas, afectando directamente a consumidores y comerciantes.

La comerciante Stephanie Castellanos explicó que los cortes más afectados son el cohete, la falda y el pecho, los cuales pasaron de 200 a 220 y 235 pesos por kilo, respectivamente. “Sí, sí, fue un poco elevado, ¿verdad? Pero sí. Yo creo que todavía viene más incremento para los próximos meses”, señaló.

Detalló que el bistec más económico, que costaba 160 pesos en meses anteriores, ahora se vende en 185, mientras que el de mejor calidad alcanza los 250 pesos. “Al inicio del año estaba en 130, sí se elevó mucho”, comentó.

Castellanos agregó que el alza se concentra principalmente en la carne de res y pollo, mientras que la de puerco se ha mantenido estable. “Tanto res como el pollo se están elevando el día de hoy”, precisó.

A pesar de las lluvias recientes, indicó que la demanda se ha mantenido con ligeras bajas de alrededor del 10 por ciento. “Sí ha habido unas bajas, pero muy poco”, puntualizó.

José Luis Rodríguez Castro / La Razón