Cinco países se encuentran en alerta máxima; Melissa se convertiría en Huracán

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que "se esperan fuertes lluvias e inundaciones potencialmente mortales"

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) prevé que Melissa se convertirá en un huracán mayor, es decir de categoría 3, 4 o 5, con vientos sostenidos de más de 170 kilómetros por hora, así como cantidades de agua superiores a los 200 milímetros, lo cual ha provocado una alerta máxima en 5 países, ubicados en el Caribe.

En su reporte de las 05:00 horas de este jueves 23 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos señaló: «La tormenta tropical Melissa avanza lentamente sobre el centro del mar Caribe. Se prevé que se convierta en un huracán mayor en pocos días».

5 am EDT – Tropical Storm #Melissa crawling over the central Caribbean Sea. Expected to become a major hurricane in a few days. Here are the Key Messages. Visit https://t.co/tW4KeGdBFb for updates. pic.twitter.com/JfNHU67RfT — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 23, 2025

5 países se encuentran en alerta máxima ante ciclón tropical Melissa

Los cuatro países que se encuentran en alerta máxima ante el paso de la todavía tormenta tropical Melissa son:

Jamaica

Haití

República Dominicana

Cuba

La Española

«Vigilancia de huracán vigente para Jamaica. Se esperan fuertes lluvias e inundaciones potencialmente mortales en partes de La Española y Jamaica durante el fin de semana», advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, cuya previsión es qie Melissa aumentará la fuerza de sus vientos el sábado 25 de octubre para evolucionar a huracán.

La trayectoria del meteoro es la siguiente:

Jueves 23 de octubre: Tormenta Tropical

Viernes 24 de octubre: Tormenta tropical

Sábado 25 de octubre: Huracán categoría 1

Domingo 26 de octubre: Huracán categoría 2

Domingo 26 de octubre: Huracán categoría 3

Lunes 27 de octubre: Huracán categoría 3

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO