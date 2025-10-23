Comerciantes de Altamira seguirán deteniendo a delincuentes

El oferente Juan Luis Bernal Almaguer relató la detención que hicieron el viernes pasado, cuando retuvieron a un hombre por intentar pagar con billetes falsos

ALTAMIRA,TAM.- Comerciantes de la zona centro de Altamira seguirán con la detención de delincuentes, aun cuando las autoridades liberen a los responsables a los pocos días.

El oferente Juan Luis Bernal Almaguer relató la detención que hicieron el viernes pasado, cuando retuvieron a un hombre por intentar pagar con billetes falsos.

Él se ha convertido en un vigilante de la zona, ha detenido a ocho personas que cometieron robos en el centro, esto en un lapso que abarca desde el periodo vacacional pasado.

En algunos negocios de la calle Hidalgo, están expuestas fotografías de hombres y mujeres que han cometido robos.

Consideró que los elementos de la Guardia Estatal que intervinieron no actuaron correctamente al no llevar al sujeto a la Fiscalía de manera inmediata.

«Están mal las instituciones y la Policía que lo detuvo no actuó como debía, tenían que llevarlo a la Fiscalía».

Bernal Almaguer denunció que el malestar de los comerciantes y de la población se debe a que el presunto delincuente quedó libre de inmediato y al otro día ya cometía delitos.

El comerciante lamentó que, a pesar de que la portación de billetes falsos constituye un delito, el presunto delincuente quedó libre de inmediato y al otro día ya cometía ilícitos.

Señaló que el sujeto repite estos actos y que la Guardia Estatal llegó a la zona cuarenta minutos después del aviso.

El comerciante enfatizó que no detendrán sus acciones, “si lo volvemos a ver, haremos la misma rutina y a los farderos que anden igualmente porque los dejan salir jueces calificadores, les pedimos que hagan bien su trabajo».

A pesar de la falta de resultados, Bernal Almaguer confirmó que presentaron una denuncia formal, sin embargo, esto no impidió la liberación del detenido.

Reconoció una mayor presencia de la Policía en la zona centro, sobre todo durante la quincena, que es cuando aumenta la presencia de farderos, principalmente a la hora de la comida, entre la una y las tres de la tarde.

El oferente puntualizó que «mucha gente se desanima porque te toman días para interponer la denuncia en el Ministerio Público, es mucho tiempo».

Por Óscar Figueroa

La Razón