Descanse en Paz, Víctor Merced Contreras Piña: un periodista de alma, palabra y legado

Su partida deja un vacío en el gremio periodístico y en quienes compartieron con él la pasión por informar con carácter, inteligencia y compromiso.

Con más de cuatro décadas de trayectoria periodística y una profunda huella en la formación de nuevas generaciones de comunicadores, el periodista Víctor Merced Contreras Piña, conocido con cariño y respeto en Tamaulipas como “El Coyote”, falleció este miércoles en Tampico a los 69 años, tras enfrentar complicaciones en su salud.

Su partida deja un vacío en el gremio periodístico y en quienes compartieron con él la pasión por informar con carácter, inteligencia y compromiso.

Su esposa, Consuelo Villarreal de Contreras, recordó con nostalgia al hombre que no solo fue un referente del periodismo, sino también un compañero inquebrantable.

“Empezó como reportero en varios periódicos, primero en Ciudad Victoria, cuando recién lo conocí empezaba con Expreso. Cuando nos casamos me dijo: mi plan es irme a Tampico a poner otro periódico”, evocó. “Yo le respondí: si tú me dices que quieres irte a vivir a la luna, yo me voy contigo… y si te va mal y nos toca vivir debajo de un puente, también me voy contigo”, expresó con ternura.

Villarreal de Contreras rememoró su historia de amor, iniciada cuando él tenía 39 años y ella 22. “Me invitó a salir el 22 de abril de 1995. Me dijo: no sé si vaya a trabajar para El Coyote, pero un día usted va a ser la esposa de Víctor Contreras. Y así fue: nos casamos el 14 de febrero de 1996. Lo que él se proponía, lo lograba.”

En su voz, la admiración hacia aquel hombre de verbo ágil y mente inquieta, que supo equilibrar el amor por su familia con la entrega absoluta al oficio.

El periodista y columnista, José Ángel Solorio Martínez, amigo cercano de más de tres décadas, lo describió como un profesional excepcional: “Su estilo era muy sarcástico, muy irónico… Él era dos periodistas en uno. ‘El Coyote’ era más desparpajado, contundente; Víctor era el académico, serio y reflexivo».

Esos dos estilos se fusionaron para definir su personalidad. Recordó que el legado que deja es esa capacidad inagotable para crear, innovar y enseñar un periodismo crítico, libre y valiente.

Solorio Martínez también destacó su espíritu emprendedor: junto con Pedro Alfonso García, fue fundador de Expreso de Ciudad Victoria y La Razón de Tampico, medios que se convirtieron en escuela y espejo del periodismo regional.

“Fue un periodista innovador, que llevó los géneros periodísticos a su máxima expresión y nos enseñó grandes lecciones del oficio”, expresó con reconocimiento y nostalgia.

El cuerpo de Víctor Merced Contreras Piña es velado en la sala Stella de la funeraria Coelus Memorial, en la colonia Volantín de Tampico, donde familiares, colegas y amigos lo despidieron con respeto y cariño. El sacerdote Guadalupe Enrique Fernández Coronado, de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, ofreció el mediodía de este jueves oraciones por su eterno descanso.

Contreras Piña es padre de: Víctor, Gema, Gerardo, Andrea, Amaranta y Mauricio Alejandro, así como su nieta y un nuevo integrante en camino.

Un periodista se apaga, pero su voz crítica, ingeniosa y profundamente humana seguirá resonando en las redacciones de Tamaulipas.

Descanse en paz, Víctor Merced Contreras Piña, “El Coyote”.

Cynthia Gallardo

La Razón