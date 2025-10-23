Destina Tampico 20 millones de pesos anuales a la salud municipal

Se destinarán recursos adicionales para ampliar el número de consultorios médicos en las instalaciones del DIF Tampico, con el propósito de fortalecer la atención a empleados municipales

TAMPICO, TAM.- Aproximadamente 20 millones de pesos anuales destina la administración municipal de Tampico al rubro de salud, informó hoy la presidenta municipal Mónica Villarreal Anaya, en el marco de la conmemoración del Día de las Médicas y los Médicos.

“Tenemos alrededor de 20 millones de pesos lo que se destina de manera anual a atender la salud de los trabajadores del municipio y hoy, con esta gran coordinación que existe en los tres órdenes de gobierno, hemos podido ampliar servicios”

Villarreal Anaya adelantó que se destinarán recursos adicionales para ampliar el número de consultorios médicos en las instalaciones del DIF Tampico, con el propósito de fortalecer la atención a empleados municipales.

“La ampliación de los consultorios permitirá ofrecer un mejor servicio a los trabajadores del ayuntamiento y, en ese sentido, ampliar las especialidades médicas disponibles en el municipio”

La primera autoridad expresó además que como parte de las acciones de prevención de enfermedades, Tampico cuenta con un Centro de Atención a la Diabetes (CECODIAT) en la colonia Morelos, y actualmente se construye otro en el sector Solidaridad, Voluntad y Trabajo, donde se brindará atención médica especializada, orientación y alimentación nutritiva a pacientes con diabetes.

Finalmente, recordó que el municipio coadyuva en el programa federal de atención casa por casa, el cual inició con cuatro consultas y actualmente supera las 200, reflejando el compromiso de su administración con la salud preventiva y el bienestar social.

Por Cynthia Gallardo

La Razón