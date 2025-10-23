Guardia Estatal de Altamira afirma responder reportes en 20 minutos

Sin embargo, los comerciantes de la zona centro denunciaron que los elementos de la corporación tardan hasta 40 minutos.

La Guardia Estatal asegura que atiende los reportes de auxilio de la población en un tiempo máximo de 20 minutos en Altamira.

Fernando Luján Portes minimizó los incidentes de robo en el municipio y afirmó que la incidencia disminuye.

«En cuanto a los incidentes de robo en Altamira, quiero decir que van a la baja, la semana pasada se reportaron dos incidentes, es una satisfacción».

En rueda de prensa en la sala de cabildo de Altamira, el delegado indicó que el lapso en la atención de los reportes va de los 10 a 20 minutos como máximo.

Agregó que no tienen reportes sobre la presencia de farderos, tal y como aseguran los comerciantes, lo que más atienden son los robos a farmacias, así como a tiendas de conveniencia.

Respecto a la retención que hicieron los comerciantes de un hombre que usó billetes falsos la semana pasada, que superó los 40 minutos de espera policial, Luján Portes comentó que el tiempo de traslado del detenido complicó el actuar policial, ya que los efectivos provenían de Villa Cuauhtémoc.

«Tengo entendido que las personas se lo trajeron a la presidencia. Lo correcto hubiera sido que permaneciera ahí donde fue detenido, entendemos la tardanza de la Guardia Estatal, pero se pierde la flagrancia, hay un delito que ellos están denunciando».

Luján Portes se comprometió a enviar más elementos a los comercios y a las plazas, e indicó que una o dos unidades recorrerán la zona centro.

«Pedimos a los comercios nos ayuden con la denuncia porque de lo contrario no prospera la detención», terminó.

