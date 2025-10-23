Levantan alerta en la zona sur

La avenida del río ya desembocó en el mar; el Consejo de Protección Civil continuará el monitoreo del cauce

TAMPICO. TAM.- Durante la cuarta sesión del Consejo de Protección Civil, se determinó levantar el estatus de alerta máxima en la zona sur del estado, luego de confirmar que la avenida del río Pánuco en tránsito hacia la zona conurbada ya desembocó en el mar, de acuerdo con los últimos reportes de las estaciones hidrométricas de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y la Comisión Nacional del Agua.

El secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, informó que tras semanas de monitoreo permanente y sobrevuelos de supervisión sobre el río, se logró identificar llanuras de inundación que ayudaron a disminuir la carga hidráulica que llegó a la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

“De acuerdo con las lecturas registradas en las últimas veinte horas en las escalas hidrométricas, observamos una tendencia irreversible a la baja. No se presentan lluvias aguas arriba y el cauce del río Pánuco ha disminuido, por lo que, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se levantó la bandera blanca”, señaló Quiroga Álvarez.

El titular de la SRHDS destacó que esta avenida, la tercera más importante en la historia del río Pánuco, evidenció una efectiva coordinación entre los tres niveles de gobierno y el compromiso conjunto con la población para mantenerla informada y segura.

Asimismo, subrayó que no se registraron daños a la población ni desbordamientos significativos, gracias a las acciones preventivas implementadas por el Consejo de Protección Civil y encabezadas por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

Finalmente, Raúl Quiroga Álvarez reiteró que, aunque concluyen los trabajos del Consejo enfocados en esta contingencia, el monitoreo del comportamiento del río continuará de manera permanente, así como el seguimiento a los reportes de los niveles de las diferentes estaciones hidrométricas instaladas a lo largo del cauce.

Staff

Expreso-La Razón