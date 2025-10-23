NBA: Arrestan a coach de Portland y a jugador de Miami por fraude de apuestas vinculado con La Cosa Nostra

Terry Rozier y el entrenador Chauncey Billups fueron arrestados por operaciones de apuestas ilegales, fraude y lavado de dinero que implicaría a de 4 de las 5 grandes familias criminales de Nueva York

CIUDAD DE MÉXICO.- El jugador de Miami Heat, Terry Rozier, y el entrenador de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups. fueron arrestados la mañana de este jueves 23 de octubre como parte de una investigación federal por apuestas deportivas, lavado de dinero y fraude, vinculada con las familias Banano, Genovese, Lucchese y Gambino, de la mafia italiana.

El director del FBI, Kash Patel, indicó en una conferencia de prensa que se trata de un fraude en el que los jugadores y los integrantes de la Cosa Nostra lavaron miles de millones de dólares en un esquema de estafas en juegos de póker en el que más de 30 arrestos fueron hechos.

«Esta es una operación de apuestas ilegales y de amaño deportivo que se extendió a lo largo de años,» dijo Patel.

«No se trata de cientos de dólares. No se trata de miles de dólares. No se trata de decenas de miles de dólares. Ni siquiera se trata de millones de dólares», dijo Patel. «Estamos hablando de decenas de millones de dólares en fraude, robo y hurto a lo largo de una investigación de varios años.»

El fraude es histórico en términos de dinero y del engaño utilizado para robar y estafar, incluido el uso de criptomonedas, dijo el director del FBI que afirmó que todos los que resulten responsables rendirán cuentas.

¿Quiénes son los astros de la NBA detenidos?

Chauncey Billups, de 49 años, jugó para Boston, Detroit, Toronto, Denver, Minnesota, los New York Knicks y Los Angeles Clippers. Ganó el Trofeo Joe Dumars, el premio a la deportividad de la NBA, en 2009 mientras jugaba para su ciudad natal, los Denver Nuggets.

Desde hace cinco años es entrenador de Portland y hace unos meses firmó una ampliación de contrato con los Trail Blazers. Fue campeón con Detroit en 2004 y entró al Salón de la Fama en el Naismith Memorial el año pasado.

Mientras que el jugador del Miami Heat, Terry Rozier, fue arrestado durante la madrugada en Orlando, luego de que su equipo acudiera a visitar al Magic en su cancha. No hay declaraciones oficiales de los equipos de Portland ni Miami.

¿Cómo se implicó la mafia italiana en el esquema de fraude?

«Los investigadores descubrieron que el plan involucraba a miembros y asociados de las familias criminales Bonanno, Gambino, Lucchese y Genovese, dijo la Comisionada de Policía de la Ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, en la conferencia de prensa.

«Reunir a cuatro de las cinco familias en una sola acusación formal es extraordinariamente raro. Refleja cuán profunda y lejos llegó esta investigación, y la habilidad y la persistencia que se necesitaron para llegar hasta aquí», dijo.

La fiscal dijo que usaron ‘métodos tradicionales de aplicación de la ley de la mafia, combinados con nueva tecnología para expandir el alcance de sus operaciones’.»

La NBA indicó en un comunicado difundido en sus redes sociales que cooperará con las autoridades.

Con información de HERALDO DE MÉXICO