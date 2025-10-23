Suplantan identidad de financieras para robar

Registra la CONDUSEF un aumento en la suplantación de entidades financieras; usan nombres, logos, para pedir dinero adelantado por préstamos

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) advirtió sobre el incremento de casos de robo de identidad de instituciones financieras, donde se usan nombres, logos e información de manera fraudulenta para ofrecer créditos a cambio de pagos adelantados.

Rogelio Mata, delegado de CONDUSEF en Tamaulipas, informó que 16 instituciones registradas en el SIPRES denunciaron suplantación de identidad en septiembre, incluyendo Financiera Maestra, Soluciones Integrales, Avanza Dinero, Darfin, Finank, JGI Solutions, Stewart Title Guaranty, entre otras.

Las víctimas son personas que buscan servicios financieros, y los defraudadores buscan beneficiarse económicamente utilizando indebidamente la información de las empresas.

CONDUSEF puso a disposición del público el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros, disponible en su sitio web y a través de centros de contacto remotos, para verificar la legalidad de las instituciones y prevenir fraudes.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON