Un cumpleaños más sin Karlita

Fue reportada como desaparecida el 19 de septiembre de 2024 y hallada sin vida al día siguiente.

La joven Karla Roses, quien fue víctima de feminicidio el año pasado en Altamira, habría cumplido 16 años de edad este 22 de octubre.

Karla tenía 14 años cuando fue asesinada en septiembre de 2024, familiares y activistas recordaron su vida en la fecha de su nacimiento.

La joven, que cursaba el primer grado del Colegio de Bachilleres, fue atacada en una brecha cercana al Fraccionamiento Jardines de Arboledas.

Días después de los hechos, las autoridades detuvieron a Xabiany «G», señalado como el probable responsable del crimen.

En una audiencia realizada el 24 de septiembre de 2024, el juez vinculó a proceso al detenido por el delito de feminicidio.

El presunto agresor permanece en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La señora Elizabeth Rosas Ramírez, mamá de Karla decidió crear hace unos meses una cuenta en la plataforma TikTok para exponer el caso de su hija.

El objetivo de la cuenta es mantener viva la memoria de Karla y presionar a las autoridades para que el proceso penal en curso contra el presunto feminicida Xabiany «G» avance hacia una sentencia condenatoria.

“Tenemos una página de Tik Tok para que la gente nos pueda seguir, subo videos de cosas que le gustaban a Karla, un poco de anécdotas para que el caso de Karla no quede en el olvido”.

Recalcó que su hija necesita justicia, «por ella y por todas las que ya no están con nosotros, por ella y por todas las víctimas de feminicidio y por todas las mujeres que son agredidas».

“Karla no murió, a Karla la asesinaron y hay un culpable detrás de todo esto y queremos justicia y una pena máxima para su agresor. Después de este proceso, si se lleva a cabo el desahogo de pruebas, el juicio”.

En su aniversario luctuoso, familiares, amigos y activistas caminaron el último trayecto de Karla, en cuyo sitio está la cruz donde fue encontrado el cuerpo de la adolescente.

En el fraccionamiento Jardines de Arboledas, fue plantado un árbol como un símbolo de vida y de la lucha que no termina.

