VIDEO: Conductor de tráiler graba trágica carambola que él mismo provocó en California

El video ha sido difundido en redes sociales en donde se ha vuelto viral rápidamente.

CIUDAD DE MÉXICO.-El conductor de un tráiler en California manejaba bajo los influjos de sustancias ilícitas cuando provocó un choque multitudinario que él mismo grabó con la cámara de seguridad instalada en la unidad pesada. El video ha sido difundido en redes sociales en donde se ha vuelto viral rápidamente.

El hecho ocurrió sobre la autopista 10, cuando el conductor de 20 años, manejaba rumbo al oeste, el pasado 21 de octubre. Rodrigo Jiménez, agente de la policía de Carreteras de California reveló que el conductor manejaba bajo el influjo de sustancias y alcohol cuando se impactó con 8 vehículos.

De acuerdo con la misma corporación, el conductor del tráiler fue detenido, luego del choque múltiple que su vez provocó un incendio. Por el accidente vial han fallecido tres personas, cuatro más resultaron lesionados, dos de ellos muy graves con quemaduras y fracturas.

Después de haber sido detenido, el conductor fue procesado inicialmente, además de que su condición legal es de migrante sin documentos. El sujeto al parecer es originario de la India.

En las imágenes se observa a una camioneta y otro camión que circulan lentamente adelante del tráiler que provocó el choque múltiple, vehículo que los impactó por detrás y posteriormente se prendió en llamas. Debido al impacto, el trailer viró ligeramente y terminó impactando a otros dos vehículos.

Sin embargo, otros vehículos también terminaron impactando debido al mismo percance.

Video: trailero provocó choque de 8 vehículos en California

Authorities have identified Jashanpreet Singh as the driver involved in the deadly truck crash in Ontario, California. Singh, an undocumented immigrant from India, was reportedly under the influence when the accident occurred, which killed three people and injured at least four… pic.twitter.com/7aS852EgEq — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) October 23, 2025

Con información de HERALDO DE MÉXICO