VIDEO: Lyn May asegura Raúl Velasco le pedía salir con poca ropa en ‘Siempre en Domingo’

La vedette recordó cómo fue su relación con Raúl Velasco cuando asistía a su programa 'Siempre en Domingo'.

CIUDAD DE MÉXICO.-Lyn May es una de las vedettes más destacadas y reconocidas en México, quien empezó su carrera desde muy joven en diferentes shows, además que realizó películas y apariciones en programas como Siempre en Domingo de Raúl Velasco.

Sin duda aparecer en el programa del conductor lograba catapultar la carrera de muchos artistas, sin embargo, aunque la vedette tuvo la oportunidad de participar en el show, recuerda que recibía algunas exigencias de parte de Raúl Velasco.

Lyn May asegura Raúl Velasco le pedía salir con poca ropa en TV

En una entrevista con Sale el Sol, Lyn May recordó cuando aparecía en los programas de Siempre en Domingo y señaló que Raúl Velasco le pedía salir con poca ropa.

“Era muy exigente, muy enojón. Siempre me estaba diciendo que le subiera a la falda, que estaba muy larga la falda, mi vestido. Le molestaba, quería que enseñara uno más calzones”.

La vedette mencionó que cuando empezó a aparecer en el programa tenía alrededor de 17 años, por lo que se quedaba callada ante las exigencias del conductor.

“Yo creo que 17 años tenía, yo me quedaba callada porque si le decíamos algo nos corría”.

Lyn May habla de su esposo fallecido

En otra parte de la entrevista, Lyn May también habló sobre el momento en el que desenterró a su esposo fallecido debido a que lo extrañaba, algo que confesó hace un tiempo.

“Cuando se murió mi esposo muy triste, estuvimos casados 25 años, no quería que se fuera, no quería dejarlo ir y todavía si pudiera lo sacaba y lo tendría ahí en mi cama. O hubo ningún problema porque no fue tanto tiempo, fue poco tiempo y yo estaba dolida, estaba sufriendo”.

La famosa comentó que la muerte de su esposo fue un momento muy difícil para ella y cree que el público la entiende por haber desenterrado a su marido para estar con él.

“Yo creo que la gente lo entendió, la gente lo entiende porque si se te muere alguien a quien amas, con quien duermes todos los días, cenas, comes, se te va y lógicamente que sufres muchísimo”.

¡Raúl Velasco hacía EXIGENCIAS machistas a Lyn May en su programa! ¿Qué OPINAS sobre esto? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/mFXr4b9Ngl — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 23, 2025

Con información de EXCÉLSIOR