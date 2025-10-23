VIDEO: Maestra pide recitar la tabla del 8 para calmar a sus alumnos durante tiroteo en Monterrey

Una docente se hizo viral tras resguardar a sus alumnos durante un tiroteo en la colonia Croc

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves 23 de octubre por la mañana se vivió un momento de terror en la colonia Croc, en Monterrey, pues en un video de redes sociales que se se viralizó muestra el resguardo tras un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos de seguridad, lo que generó momentos de pánico entre los vecinos y en una escuela cercana.

El hecho sucedió en la escuela primaria Elvira Sepúlveda, ubicada en Nuevo León, donde la institución se convirtió en uno de los puntos donde más se sintió la tensión por el enfrentamiento, ya que se encontraba a escasos metros del lugar del tiroteo que ha causado indignación en la comunidad.

La mujer fue captada mientras reaccionaba rápidamente ante las detonaciones, pues se ve cómo mantiene la calma y protege a sus alumnos instruyéndolos para resguardarse bajo los pupitres, mientras se escucha a la docente pedirles a los niños que permanezcan en el suelo y los anima a repetir las tablas de multiplicar.

¿Qué pasó HOY 23 de octubre en Monterrey?

Esto como una estrategia que sirvió para distraerlos y mantener la calma en medio del momento, por ello su decisión ha sido reconocida ampliamente en redes sociales, donde usuarios destacan su manejo de la situación para poder resguardar a los alumnos que estaban bajo su cuidado.

De acuerdo con reportes preliminares, el enfrentamiento ocurrió cuando las autoridades realizaban un operativo en la zona, ubicada a las faldas del Cerro del Topo Chico, en el video se alcanzan a escuchar varias detonaciones y se observa parte del cerro al fondo, evidenciando la cercanía del plantel con el lugar del intercambio de disparos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas, pero confirmaron que la situación ya fue controlada, padres de familia y vecinos expresaron su preocupación por la seguridad en la zona por lo que queda esperar a saber el estado de salud de los alumnos y docentes.

Con información de EXCÉLSIOR