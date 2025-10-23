VIDEO: Pareja escala el monte Rysy con su bebé de 9 meses y generan indigación

El intento de una pareja lituana por alcanzar la cima más alta de Polonia con su hijo pequeño desató una ola de críticas.

CIUDAD DE MÉXICO.-Lo que pretendía ser una experiencia familiar terminó en una ola de indignación internacional.

Una pareja de origen lituano fue captada junto a su bebé de nueve meses tras intentar escalar el monte Rysy, la cumbre más alta de Polonia, situada en la cordillera de los Altos Tatras, en la frontera con Eslovaquia.

Durante el descenso, los montañistas comenzaron a tener dificultades para avanzar y el terreno se volvió peligroso, por lo que un guía de montaña intervino para ayudarlos y garantizar la seguridad del infante.

El rescate evitó una tragedia, pero el incidente encendió un debate global sobre la irresponsabilidad parental y los riesgos de priorizar las redes sociales por encima de la seguridad.

Críticas y debate en redes sociales

El video del rescate, difundido por medios europeos como El Español, desató miles de comentarios en plataformas digitales.

Usuarios expresaron furia y preocupación al considerar que los padres pusieron en peligro la vida del bebé solo por lograr contenido llamativo.

Seguro que lo querían subir a Instagram”, escribió un internauta, reflejando el sentir general.

Otros usuarios pidieron que las autoridades regulen la presencia de menores en actividades de riesgo extremo, mientras que expertos en montaña insistieron en que “el sentido común debe estar por encima de cualquier fotografía”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EL ESPAÑOL (@elespanol2015)

El monte Rysy… belleza y peligro

El Rysy es una montaña icónica para alpinistas y turistas. Con 2,499 metros en el lado polaco y 2,501 metros en el lado eslovaco, ofrece una vista impresionante de lagos glaciares como Morskie Oko (“El Ojo del Mar”) y Czarny Staw (El Estanque Negro).

Según Teresa Stochel, guía profesional en los Tatras, el ascenso es exigente y requiere una caminata de 10 a 12 horas de ida y vuelta, además de tramos con cadenas metálicas tipo vía ferrata que lo vuelven inadecuado para niños o personas sin experiencia en altura.

La gente viene porque es el punto más alto de Polonia y un reto. Pero subir con un bebé es algo totalmente fuera de sentido”, explicó la guía al medio Much Better Adventures.

Riesgo, responsabilidad y el “todo por la foto”

El caso ha sido catalogado como un símbolo del exceso contemporáneo. La necesidad de mostrarlo todo, incluso a costa de la seguridad familiar.

Especialistas en psicología advierten que este tipo de comportamientos reflejan la presión social por aparentar una vida perfecta y la búsqueda de validación digital.

No todo debe compartirse ni vivirse para las redes. Un bebé no elige el riesgo, ni la exposición mediática”, señaló una psicóloga polaca entrevistada por TVN24.

Más allá del morbo del video viral, el caso abre una conversación urgente:

¿Hasta dónde debe llegar la aventura cuando hay un menor de por medio?

El ascenso a Rysy es una proeza física y visual, pero también una prueba de sensatez.

El rescate de esta pareja lituana fue un milagro con final feliz, pero también una advertencia para quienes confunden la adrenalina con la irresponsabilidad.

Con información de EXCÉLSIOR